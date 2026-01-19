Đại hội XIV của Đảng mở ra nhiều kỳ vọng mới

Sáng nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Chủ đề của đại hội lần này: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Đưa khoa học công nghệ vào vị trí trung tâm phát triển
Chia sẻ những kỳ vọng trước thềm đại hội, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng khẳng định Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc chính trị mang tầm chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Qua dự thảo văn kiện, tư duy phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được xác lập ở vị trí trung tâm.
Đây được xác định là động lực then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số (từ 10%/năm) trong giai đoạn 2026-2030. Ông Thắng kỳ vọng tư duy mới này sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu, thay thế căn bản các mô hình kinh tế thâm dụng lao động và tài nguyên vốn đang dần đến hạn.
Từ thực tiễn, có thể khẳng định TP.HCM đang hội tụ nhiều điều kiện để phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khi tập trung đông đảo trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và dòng chảy nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.
Tuy nhiên, khát vọng của TP.HCM trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng mà phải là làm chủ công nghệ lõi, chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.
“Chính vì vậy, tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV, thể chế sẽ tiếp tục được hoàn thiện mạnh mẽ, kiến tạo dư địa đủ lớn để các địa phương, đặc biệt là TP.HCM, được chủ động thử nghiệm những mô hình mới trên nền tảng sẵn có. Đây sẽ là chìa khóa để cả nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới” - ông Thắng nhìn nhận.
Ngày hội của niềm tin
TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), cho biết ông và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn quan tâm đến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV.
“Tôi được tham gia góp ý trực tiếp vào các dự thảo văn kiện từ mấy tháng trước và đang rất mong chờ ngày diễn ra đại hội - ngày hội lớn của đất nước” - TS Linh nói và cho biết ông gói gọn tâm thế của mình trong sáu chữ “tin tưởng, tự hào và kỳ vọng”.
Ông tin tưởng Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng; tự hào về những thành tựu mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua. Và ông kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mang lại luồng sinh khí mới, đặc biệt là những đổi mới trong văn kiện cũng như những nghị quyết sắp tới của đại hội đề ra sẽ được thực hiện trong năm năm tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045.
Về công tác nhân sự, chủ tịch VKBIA đánh giá đây là công tác rất quan trọng, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới. Theo ông, thời gian qua, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã có những lựa chọn và chuẩn bị chu đáo cho công tác nhân sự.
“Tôi tin tưởng những nhân sự được lựa chọn tới đây sẽ là những người đại diện xứng đáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đưa đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng” - TS Linh nhấn mạnh.
Nghị quyết sẽ hòa nhịp và đi ngay vào cuộc sống
Theo chương trình dự kiến, trong phiên trù bị, các đại biểu sẽ dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm Báo cáo chính trị của Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XIII.
Điểm nhấn đáng chú ý và cũng là bước cải cách quan trọng, tại đại hội lần này đã tích hợp ba báo cáo, gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành một báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Đây cũng là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội...
Phát biểu tại buổi họp báo quốc tế về Đại hội XIV hôm 14-1, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng với sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, Đại hội XIV sẽ có những quyết sách quan trọng, chiến lược, nghị quyết của Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh…