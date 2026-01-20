Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIV 20/01/2026 16:19

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị báo chí quan tâm thông tin về những đột phá của Đại hội lần này như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt.

Chiều 20-1, trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp đưa tin về Đại hội tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA

Thủ tướng ân cần thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại hội.

Thủ tướng khẳng định báo chí luôn là lực lượng vất vả, do vậy cần phải ưu tiên cho hoạt động tác nghiệp, cung cấp đầy đủ hạ tầng cho báo chí hoạt động, về đường truyền, điều kiện tác nghiệp, bảo đảm báo chí hoạt động thuận lợi nhất, nhằm thông tin đầy đủ về Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với báo chí đang tác nghiệp đưa tin về Đại hội tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV. Ảnh: N.THẢO

Trong đó, Thủ tướng đề nghị báo chí cần quan tâm, thông tin về những đột phá của Đại hội lần này như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc. Đó là tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt.

Thủ tướng cũng lưu ý báo chí cần truyền tải được những nội dung chính của Đại hội với nhiều điểm mới, tiêu biểu là việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo.

﻿ ﻿ Thủ tướng cũng lưu ý báo chí cần truyền tải được những nội dung chính của Đại hội lần này với rất nhiều điểm mới, như việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo. Ảnh: N.THẢO

"Báo cáo tại Đại hội đã được tích hợp ngắn gọn, báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc cũng rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, tập trung vào những vấn đề phải hành động nhiều hơn" - Thủ tướng nói và cho rằng điều đó thể hiện tính hành động, thể hiện tính thực tiễn, bám sát tình hình của Đảng, Nhà nước.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV, trao đổi với báo chí. Ảnh: LÊ THOA

Chiều cùng ngày, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV, cũng đến kiểm tra về điều kiện tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí tại Đại hội. Sau khi trao đổi, ông Lại Xuân Môn chia sẻ và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các phóng viên.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư và Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư, cũng đã đến kiểm tra, khảo sát điều kiện tác nghiệp của các phóng viên báo chí.