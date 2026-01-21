Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ không đi theo lối mòn mà phải tự đổi mới chính mình 21/01/2026 11:53

(PLO)- Tại Đại hội XIV, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM không thể phát triển theo lối mòn mà phải chủ động tự đổi mới chính mình nhằm khẳng định lại vai trò đầu tàu, xứng đáng với niềm tin và trọng trách được giao.

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã thay mặt Đoàn Đại biểu TP.HCM trình bày tham luận về phát huy vai trò đầu tàu, xây TP.HCM trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa cho cả nước.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

TP.HCM không thể phát triển theo lối mòn

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn mà TP không chỉ dựa vào lịch sử hào hùng, truyền thống năng động và tinh thần tiên phong đã được khẳng định, mà còn phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trước kỳ vọng của quốc gia.

Trong nhiều thập kỷ vừa qua, TP.HCM luôn là một trong những động lực quan trọng về tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của Việt Nam. “Những đóng góp đó là thực tế không thể phủ nhận” - ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận. Dù vậy, ông cho rằng trước bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi nhanh chóng, chính những thành công đó đã đặt ra cho TP yêu cầu phát triển cao hơn trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định: TP.HCM không thể phát triển theo lối mòn mà phải chủ động tự đổi mới chính mình sâu sắc hơn, khác biệt và có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn.

Sự đổi mới này không chỉ nhằm khẳng định lại vai trò đầu tàu mà để xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đã giao phó cho TP trong chặng đường phát triển mới.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định khát vọng đến năm 2030 của TP không tách rời mục tiêu, khát vọng của quốc gia và đặt trong một bức tranh lớn hơn. Đó là đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

“Trong tổng thể chiến lược đó, Trung ương đã đặt cho TP.HCM những kỳ vọng rất đặc biệt. Không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng theo cách khác biệt; không chỉ đi trước mà còn mở đường; không chỉ thành công cho riêng mình mà phải tạo ra động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nêu.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (bìa phải) tham dự Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Cũng theo ông, TP.HCM được kỳ vọng trở thành nơi thử nghiệm các cơ chế, chính sách và nơi hội tụ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, là hình mẫu về quản trị phát triển đô thị trong giai đoạn mới. “Đây là niềm vinh dự, sự ghi nhận, cam kết phát triển mang tầm chiến lược quốc gia. Đòi hỏi phải thống nhất nhận thức, quyết tâm chính trị cao, tư duy đột phá, đoàn kết một lòng và hành động kiên định, hiệu quả” – ông Nguyễn Văn Được nói.

3 trụ cột nền tảng

Để thực hiện khát vọng đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP đã xác định ba trụ cột tạo nền tảng và bứt phá then chốt.

Về đột phá thể chế, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là điều kiện tiên quyết. Theo ông, thể chế hiện vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn nhưng cũng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất nếu như được tháo gỡ đúng hướng và kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV và ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chụp ảnh cùng Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: QUANG PHÚC

“Đảng bộ và nhân dân TP.HCM rất cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 260. Đây là nghị quyết giúp TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ.

Ông cho biết TP.HCM cần được trao và chủ động thực thi các cơ chế linh hoạt hơn, phù hợp với vai trò, quy mô và sự đóng góp của TP. Từ thí điểm mô hình quản trị mới, rút ngắn quy trình hành chính đến mở rộng không gian chính sách cho đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh.

Cải cách thể chế ở TP.HCM sẽ giúp TP vận hành hiệu quả hơn, hình thành những mô hình thực tiễn có thể nhân rộng ra cả nước.

Về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Nguyễn Văn Được cho rằng phải trở thành động lực phát triển cốt lõi. Bởi nếu như nền kinh tế tiếp tục dựa chủ yếu vào vốn, đất đai và lao động giá rẻ thì TP.HCM sẽ sớm chạm trần tăng trưởng. Ông nhìn nhận thực tế trong khoảng hơn 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP có xu hướng chậm lại và tăng ít.

Các đại biểu dự phiên tham luận Đại hội XIV sáng 21-1. Ảnh: LÊ THOA

Theo Chủ tịch TP.HCM, con đường phát triển bền vững chỉ có thể dựa vào tri thức, công nghệ và con người. TP có lợi thế lớn khi sở hữu hệ thống đại học, viện nghiên cứu cùng cộng đồng doanh nghiệp năng động, có khả năng thích ứng mạnh, nhanh và lực lượng lao động trẻ, sáng tạo, tiếp thu nhanh, giàu khát vọng.

“Vấn đề cốt lõi để phát triển không chỉ nằm ở nguồn lực, mà nằm ở khả năng tổ chức, cách kết nối, phát huy nguồn lực thông qua cơ chế ba nhà (nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp – PV) ” – ông nêu.

Về phát triển hạ tầng, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết trụ cột này không chỉ giúp đi nhanh mà còn đi xa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà phải phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài. Hạ tầng TP.HCM cần được nhìn nhận như là hạ tầng chiến lược của quốc gia, bao gồm hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, kết nối vùng và hạ tầng kinh tế tri thức.

Với nền tảng đó, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng TP cần tái định vị vai trò, địa vị kinh tế với ba mũi nhọn: Dịch vụ tài chính thương mại chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao và logistics gắn với chuỗi giá trị vùng và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được phân tích liên kết vùng là không gian phát triển tất yếu, điều kiện để phát triển bền vững. TP.HCM không thể và không nên phát triển biệt lập, bởi vì phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi không gian kinh tế vùng được tổ chức một cách hợp lý, chuỗi giá trị phân bổ một cách hiệu quả và vai trò của mỗi địa phương được xác định rõ trong một tổng thể chung.

“Trong cấu trúc đó, TP.HCM cần và sẽ đóng góp với vai trò là kiến trúc sư trưởng, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng. Nơi hội tụ tài chính, công nghệ và dịch vụ cao cấp và nơi các hoạt động sản xuất, logistics và nông nghiệp công nghệ cao được kết nối và lan tỏa, giá trị gia tăng được phân bổ hài hòa và cùng phát triển” – ông Nguyễn Văn Được trình bày.

Nhấn mạnh phát triển xã hội là nền tảng sức mạnh mềm, phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế phải hướng tới mục tiêu phục vụ con người, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM hướng đến mô hình TP toàn cầu đáng sống. TP đáng sống sẽ vừa được đo bằng quy mô kinh tế, vừa đo bằng chất lượng cuộc sống, mức độ gắn kết xã hội và niềm tin của người dân.