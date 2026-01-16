Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Chăm lo cho người dân, doanh nghiệp là giải pháp xúc tiến đầu tư tốt nhất 16/01/2026 09:52

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP.HCM sẽ xúc tiến đầu tư hiệu quả, thực chất, giảm chi phí hơn, "không phải bỏ tiền, đưa đoàn này đoàn kia ra nước ngoài để xúc tiến" mà chăm lo tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp là giải pháp xúc tiến đầu tư tốt nhất.

Sáng 16-1, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ hai (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tổng kết hoạt động đảng bộ năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được (giữa), Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Có cơ sở để tăng trưởng 10%

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận kinh tế - xã hội TP năm 2025 đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng và tự hào. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt rất cao.

Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt yêu cầu nhưng tạo nền tảng để TP tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, tăng trưởng của TP sắp tới chủ yếu tập trung vào đầu tư công, huy động nguồn lực ngân sách, ngoài ngân sách nhà nước vào đầu tư công.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

“Nhiệm kỳ tới, chỉ tiêu huy động nguồn vốn xã hội đóng góp trong GRDP là 35% đến 40% là hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta” – ông nói và cho biết hôm qua (15-1), TP đã khởi công bốn công trình gần 10 tỉ USD. Sau Đại hội XIV, TP cũng khởi công một loạt công trình nữa khác.

Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh: Mọi động lực này cho thấy TP đủ cơ sở để tăng trưởng GRDP năm 2026 sẽ trên 10% như Nghị quyết đặt ra.

Về thu ngân sách, ông cho biết 2025 là năm lịch sử mà TP đạt thu ngân sách đáng tự hào với trên 800.000 tỉ đồng, phản ánh sự quyết tâm, quyết liệt, bản lĩnh, trí tuệ, tập trung trong lãnh đạo của toàn hệ thống chính trị.

Đặc biệt vui hơn nữa khi trong thời gian gần đây, doanh nghiệp đã đồng hành, có niềm tin, ủng hộ TP và đã xung phong làm những công trình hợp lòng dân, xóa dần những chỗ “vây tôn”, khu đất vàng bỏ hoang mà trước mắt là đầu tư các công viên công cộng để phục vụ người dân đón Tết. "Đây là tín hiệu rất ý nghĩa cả về chính trị lẫn xã hội. Những việc làm “Ý Đảng - lòng dân”” – ông nói.

Ngoài ra, TP cũng thay đổi tư duy từ quản lý, kiểm soát sang tư duy quản trị. Chủ tịch Nguyễn Văn Được dẫn chứng vừa qua nhiều công trình phúc lợi do đầu tư tài trợ, chỉ cần một cam kết giữa chính quyền và nhà đầu tư, dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Không còn chuyện dự án do nhà đầu tư tài trợ nhưng thực hiện giống như một dự án nhà nước. “Họ đã tài trợ cho TP mà mình thông qua, phê duyệt đủ thứ chuyện trên trời thì không còn ý nghĩa và nhà tài trợ cũng không còn tâm trí” – ông nói và bày tỏ với sự thay đổi này, đồng tiền đã đi thẳng vào công trình.

Ông Nguyễn Văn Được cũng thông tin một động lực mới cho tăng trưởng sắp tới nữa là sự “cởi trói” về thể chế. TP có một “cú hích” về thể chế rất lớn để phát triển trong thời gian tới là Nghị quyết 260, cùng với nghị quyết 188, Nghị quyết 98… “Nếu như trước đây chúng ta thu hút dự án đầu tư mất vài năm mới có nhà đầu tư thì với Nghị quyết 260, chỉ cần 1-2 tuần là xong. Đây là động lực mới để chúng ta có niềm tin, khẳng định năm 2026 phải tăng trưởng trên 10%” – ông nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ 2026, ông Nguyễn Văn Được đề nghị đại biểu hiến kế giải pháp đủ mạnh để TP tăng trưởng hai con số. Nhắc đến Chỉ thị của TP về kế hoạch năm 2026, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phải tăng trưởng là trên 10%, kinh tế số đóng góp 35% GRDP, tổng thu ngân sách phải tăng trên 20%.

Xúc tiến đầu tư hiệu quả, thực chất

Nhắc lại bốn hạn chế mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, ma túy), Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phải có giải pháp đồng bộ trước mắt và dài hạn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông, TP hứa với Trung ương đến năm 2035 cơ bản giải quyết kẹt xe nhưng ngập nước thì khó hơn. Còn ô nhiễm môi trường sẽ được giải quyết bằng việc hạn chế xe máy, xe ô tô chạy xăng, di dời khu công nghiệp, đầu tư tốt đường sắt đô thị,…

Về cải cách hành chính, ông đề nghị phải tiếp tục thay đổi cung cách phục vụ, lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm; doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, đâu đó vẫn còn rề rà, chậm chạp, làm khó làm dễ.

Ông nhấn mạnh năm tới TP sẽ xúc tiến đầu tư hiệu quả, thực chất, giảm chi phí hơn. “Chăm lo tốt nhất cho doanh nghiệp và nhân dân là giải pháp xúc tiến đầu tư tốt nhất. Chứ không phải bỏ tiền, đưa đoàn này đoàn kia đi ra nước ngoài để xúc tiến.

Điều này cũng cần thiết chứ nhưng tốt nhất là đối xử tốt nhất với người dân và doanh nghiệp tại chỗ. Chỉ cần mình tốt với họ, họ sẽ là người tuyên truyền xúc tiến cho chúng ta” – ông nói và đề nghị sở, ngành có kế hoạch cụ thể đi nước ngoài từng năm, nếu không có trong kế hoạch thì UBND TP sẽ không phê duyệt. Đồng thời, phân công rõ người đi, không phải tổ chức số lượng cho đủ.

Ông nhấn mạnh: Làm gì cũng phải nghĩ thật, làm thật, nói thật và phải hiệu quả thật, để xã hội, đất nước, TP hưởng thành quả thật.

Người đứng đầu Đảng ủy UBND TP.HCM cũng nhìn nhận vẫn còn một bộ phận cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sệt. “Đi họp phải nắm được công việc, không thể đến họp mà nói việc này của anh A, anh B chứ không phải của tôi… Họp là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để bàn tới bàn lui, đẩy qua đẩy lại rồi cuối cùng công việc không chạy. Quản trị phải đạt hiệu quả” – ông dẫn chứng.

Ngoài ra, phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; cán bộ đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự có trách nhiệm với chính mình, tự rèn luyện mình, tránh gây phiền hà người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh làm thì phải nhanh nhưng trên cơ sở pháp luật, không để thất thoát, vì lợi ích chung. Ông nhìn nhận cái sai vì lợi ích chung thì có thể chấp nhận được nhưng cái sai mang cái tôi, bản ngã của mình, “tư túi” thì không chấp nhận được.