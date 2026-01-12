TP.HCM hướng dẫn quy trình bổ sung phó chủ tịch cho 83 xã, phường 12/01/2026 17:05

(PLO)- Đối với 83 xã, phường được tăng thêm một phó chủ tịch, địa phương sẽ rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để đề xuất người đủ điều kiện từ nguồn nhân sự tại chỗ.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi sở, ngành, xã, phường, đặc khu về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Văn bản cũng hướng dẫn về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã; số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

83 xã, phường được bổ sung 1 phó chủ tịch UBND. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, 83 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã đủ điều kiện được tăng thêm một phó chủ tịch UBND. Các điều kiện gồm: quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên, xã từ 30 km2 trở lên và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Như vậy, 83 ĐVHC này sẽ có ba phó chủ tịch UBND.

84 ĐVHC cấp xã còn lại giữ nguyên hai phó chủ tịch theo quy định. Riêng xã Thạnh An hiện bố trí ba phó chủ tịch do chưa có phòng chuyên môn. Sau khi thành lập phòng chuyên môn và tương đương, UBND xã Thạnh An chịu trách nhiệm sắp xếp để đảm bảo số lượng hai phó chủ tịch.

Về quy trình bổ sung nhân sự, UBND 83 xã, phường nêu trên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp để xin chủ trương. Các đơn vị cần rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ theo thẩm quyền, xác định tiêu chí để lựa chọn nhân sự tại chỗ đủ điều kiện.

Trường hợp có nhân sự đủ tiêu chuẩn, UBND xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp và gửi văn bản về UBND TP.HCM (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 31-1. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

Nếu không có nhân sự tại chỗ đảm bảo quy định, UBND cấp xã cũng phải báo cáo theo quy trình và thời hạn trên. Việc này nhằm để cấp thẩm quyền xem xét chủ trương tăng cường, điều động nhân sự từ nơi khác. Sau khi có kết luận của cấp có thẩm quyền, Chủ tịch UBND cấp xã giới thiệu nhân sự để HĐND cùng cấp bầu chức danh này.

Về chủ trương dừng mô hình phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện quy trình bổ nhiệm giám đốc trung tâm theo thẩm quyền.

Với các phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã, mỗi phòng được bố trí bình quân hai cấp phó. Các đơn vị đang bố trí vượt số lượng so với Nghị quyết 332 của Chính phủ cần khẩn trương sắp xếp giảm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh số lượng cấp phó do bổ sung nhiệm vụ, các đơn vị báo cáo UBND TP.HCM (qua Sở Nội vụ) để xem xét.

Thực hiện Kết luận 234/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp rà soát, tham mưu phương án sắp xếp cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Việc này phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.