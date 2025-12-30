TP.HCM thống nhất số cấp phó tại 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM.
Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM như sau:
| STT
| PHÒNG BAN
| SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ
| 1
| Văn phòng UBND TP
| 10
| 2
| Sở Tài chính
| 8
| 3
| Sở Nông nghiệp và Môi trường
| 8
| 4
| Sở Xây dựng
| 8
| 5
| Sở Nội vụ
| 8
| 6
| Sở Giáo dục và Đào tạo
| 6
| 7
| Sở Y tế
| 6
| 8
| Sở Văn hóa và Thể thao
| 6
| 9
| Thanh tra Thành phố
| 6
| 10
| Sở Tư pháp
| 5
| 11
| Sở Công Thương
| 5
| 12
| Sở Khoa học và Công nghệ
| 5
| 13
| Sở Quy hoạch - Kiến trúc
| 3
| 14
| Sở Du lịch
| 3
| 15
| Sở Dân tộc và Tôn giáo
| 3
| 16
| Sở An toàn thực phẩm
|2
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận này, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp các cơ quan có bổ sung chức năng nhiệm vụ cần phải điều chỉnh số lượng cấp phó để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét điều chỉnh.