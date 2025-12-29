TP.HCM: Dừng mô hình Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 29/12/2025 19:54

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND xã với nơi có 50.000 dân trở lên; đồng thời dừng mô hình Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về khung số lượng Phó Chủ UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM hướng dẫn UBND cấp xã dừng mô hình Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND xã, theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, thống nhất chủ trương Phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã được bố trí bình quân 2 cấp phó theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 332/NQ-CP của Chính phủ.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện kết luận này. Đồng thời, tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận.

UBND TP.HCM cần hướng dẫn UBND cấp xã dừng mô hình Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng thời, bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương theo Nghị quyết số 332/NQ-CP của Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn các UBND cấp xã đang bố trí vượt số lượng cấp phó và tương đương có phương án giảm số lượng số lượng cấp phó đúng theo quy định của pháp luật.