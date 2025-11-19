Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Dân vận là chuyện sống động trong từng con hẻm 19/11/2025 12:19

(PLO)- Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Dân vận khéo không phải là khái niệm trừu tượng mà là những câu chuyện sống động đang diễn ra trong từng con hẻm, từng khu phố, từng cơ quan, từng đơn vị trên địa bàn.

Ngày 19-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025, tuyên dương 159 tập thể và 62 điển hình “Dân vận khéo” cấp TP năm 2025.

Chủ trì hội nghị là Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Toàn cảnh hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025. Ảnh: HÀ THƯ

Không là khái niệm trừu tượng

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, nhấn mạnh những tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” được tuyên dương là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, gắn bó mật thiết, tận tụy với nhân dân; là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Tôi tin rằng những tập thể và cá nhân này sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp của công tác dân vận…" - bà nói.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, những năm qua, Tỉnh ủy Bình Dương, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành ủy TP.HCM luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đẩy mạnh “Dân vận khéo” để phát huy vai trò làm chủ của người dân trong bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát và thực hiện các quyết sách quan trọng của từng địa bàn.

Thống kê tại tại thời điểm hiện nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP.HCM trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình trên các lĩnh vực.

“Nói về Dân vận khéo, chúng ta không nói về những khái niệm trừu tượng, mà đó là những câu chuyện sống động đang diễn ra trong từng con hẻm, từng khu phố, từng cơ quan, từng đơn vị trên địa bàn TP” – Phó Bí thư Thành ủy chia sẻ và nhắc đến những mô hình tiêu biểu.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen cho điển hình Dân vận khéo. Ảnh: HÀ THƯ

Bà nhắc các mô hình như buổi “Cà phê sáng” trao đổi giữa chính quyền và người dân ở phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương; mô hình “10 bản chứng thực - 15 phút trả” phường Sài Gòn hay quy trình 4 tại chỗ của phường An Đông…

Bà cũng nhắc về hình ảnh của chị Nguyễn Thị Loan và phong trào “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng” ở phường Thạnh Mỹ Tây. Hay “Chuyến xe nghĩa tình” do anh Phan Anh Thuận ở xã Xuyên Mộc tổ chức với hơn 500 chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo và người nhà đi cấp cứu, khám chữa bệnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cũng bày tỏ xúc động khi Hòa thượng Danh Lung, Linh mục Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Mục sư Trần Thanh Truyện chung tay với chính quyền để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, hiến đất xây trường, trao học bổng ...

"Còn nhiều nữa những gương điển hình đang bền bỉ, âm thầm thực hiện tốt công tác dân vận mà thành phố chưa có điều kiện vinh danh. Các việc làm đầy ý nghĩa đó đã làm cho cuộc sống của người dân tươi đẹp, làm TPHCM ngày càng đẹp hơn, xanh hơn và thấm đượm nghĩa tình..." - bà chia sẻ.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng bộ, chính quyền TP.

Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen cho điển hình Dân vận khéo. Ảnh: HÀ THƯ

Bà đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, phường, xã, đặc khu tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng, ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận.

“Không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ” – bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Bà cũng yêu cầu tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách theo phương thức vận hành “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” một cách thực chất nhất.

Đồng thời, người đứng đầu phải là người làm dân vận giỏi, thực hiện nghiêm phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen cho điển hình Dân vận khéo. Ảnh: HÀ THƯ

“Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu chính là nhiệm vụ, mệnh lệnh không lời hiệu quả nhất để củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh và đề nghị mỗi khu phố, cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một “vườn ươm Dân vận khéo”, kiến tạo, nuôi dưỡng những cách làm mới, mô hình sáng tạo, đột phá.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nghiên cứu, đúc kết hơn 7.600 mô hình “Dân vận khéo” thành những mô hình thật sự tiêu biểu và nổi trội để nhân rộng toàn TP.