TP.HCM: Phường An Đông tuyên dương 95 gương điển hình 'Dân vận khéo' 21/10/2025 14:20

(PLO)- Nhân dịp 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, phường An Đông, TP.HCM biểu dương 95 gương điển hình “Dân vận khéo” và phát động phong trào thi đua gắn với học tập, làm theo Bác.

Ngày 21-10, Đảng ủy phường An Đông, TP.HCM, tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2025) và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, đã ôn lại chặng đường 95 năm công tác dân vận của Đảng.

Ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BP

Ông nhấn mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiều chủ trương chính sách đã và đang rất cần sự đồng lòng, đồng thuận thực hiện của các tầng lớp nhân dân. Điều này cũng đòi hỏi công tác dân vận phải thực hiện được những yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn.

Ông Phạm Nam Vĩnh An đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự hiểu và thực hành tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thường xuyên đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc để phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo phường An Đông trao bằng khen tuyên dương các tập thể, cá nhân tại buổi lễ. Ảnh: BP

Thời gian qua, công tác dân vận của phường An Đông tiếp tục được tăng cường, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Năm 2025, phong trào được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng các mô hình, sáng kiến cụ thể đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường An Đông tin tưởng các gương điển hình được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “4 khéo”, khéo học tập, khéo rèn luyện, khéo ứng xử và khéo vận động nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường An Đông chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ.

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Đông, phát động phong trào thi đua. Ảnh: BP

Dịp này, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Đông, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, việc thực hiện phong trào tập trung vào năm lĩnh vực trọng tâm gồm kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tuyên truyền. Mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký ít nhất một mô hình “Dân vận khéo” hằng năm, phấn đấu toàn nhiệm kỳ có tối thiểu 10 mô hình được nhân rộng.

Ban Xây dựng Đảng phường An Đông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, góp phần xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Đông đã tuyên dương 45 tập thể, 50 cá nhân gương điển hình “Dân vận khéo” tại địa phương.