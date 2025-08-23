Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 23/08/2025 16:51

(PLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã tham mưu cấp ủy triển khai tổ chức thực hiện với khối lượng công việc rất lớn trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác dân vận của Đảng.

Ngày 23-8, tại phường Bà Rịa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Tuyên giáo và Dân vận 7 tháng đầu năm 2025, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2025; trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước.

Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng các Phó Trưởng ban.

Tham mưu khối lượng công việc lớn trên tinh thần trách nhiệm cao nhất

Hội nghị cũng có sự tham dự của ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận một số quận, huyện, thành ủy. Lãnh đạo 168 Ban xây dựng Đảng đảng ủy xã, phường, đặc khu; các hội, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; gương điển hình tiêu biểu và lãnh đạo Ban Biên tập các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, bà Trương Thanh Nga, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo, những tháng đầu năm 2025, ngành Tuyên giáo và Dân vận với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, với trách nhiệm cao nhất đã sớm tham mưu cấp ủy triển khai tổ chức thực hiện khối lượng công việc rất lớn, khó khăn, phức tạp trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác dân vận của Đảng.

Trong đó, tham mưu tổ chức, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2025. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Bên cạnh đó là tổ chức khảo sát, báo cáo tình hình nhân sự liên quan, khẩn trương hoàn thiện trình cấp ủy ban hành nhiều nội dung quan trọng về hợp nhất các cơ quan tuyên giáo dân vận địa phương và hợp nhất ba tỉnh, thành phố; sắp xếp cơ quan báo chí xuất bản, cơ quan MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tỉnh, thành phố theo quy định.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ các nội dung liên quan đến chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp; hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp tới...

Các đại biểu dự hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức. Ảnh: TK

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã báo cáo kết quả quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 gắn với việc triển khai tổng kết Nghị quyết số 18. Triển khai thực hiện chiến lược chuyển đổi số báo chí, hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sau hợp nhất, Ban đã khẩn trương trình Thường trực Thành ủy các nội dung về sắp xếp cơ quan báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình ba địa phương; đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền khi vận hành các tổ chức, cơ quan đơn vị trực thuộc…

Tuyên truyền để “hiểu đúng, nắm rõ và đồng thuận cao”

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trong 5 tháng còn lại của năm 2025, ngành tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tập trung vào công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội.

Tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu, ban hành hướng dẫn thành lập, kiện toàn Ban Công tác 35 cấp xã phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Tăng cường giám sát không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá. Triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân “hiểu đúng, nắm rõ và đồng thuận cao” với các chủ trương, chính sách về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính; tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước...

Ông Phạm Văn Trường, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu về công tác tuyên truyền của báo chí trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; công tác sắp xếp tổ chức các cơ quan báo chí. Ảnh: TK

Tại hội nghị giao ban đã có nhiều kiến đại biểu các đơn vị, địa phương gửi đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nêu những thuận lợi và một số khó khăn trong công tác sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp, phương thức tổ chức hoạt động tuyên giáo và dân vận nhằm làm tốt nhiệm vụ tham mưu về các lĩnh vực trong tình hình, bối cảnh mới.

Sau khi nhận được các ý kiến, lãnh đạo phòng nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã trả lời, giải đáp một số kiến nghị cụ thể. Đồng thời, tiếp tục ghi nhận để tổng hợp, nghiên cứu giải quyết hoặc có kiến nghị cấp trên sớm có hướng dẫn chung, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trả lời, giải đáp một số kiến nghị theo từng nhóm vấn đề được nêu ra tại hội nghị. Ảnh: TK

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả các đơn vị, phường, xã, đặc khu của Thành phố đã đạt được trong 7 tháng đầu năm 2025 trong công tác tuyên giáo và dân vận.

Ông Dương Anh Đức động viên các cán bộ, đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ, thay đổi phương thức hoạt động trong tình hình mới, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, linh hoạt trong giải quyết công việc để vượt qua những khó khăn giai đoạn trước mắt thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Với những kiến nghị của các địa phương, ông Dương Anh Đức giao văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp tục tổng hợp để xem xét, giải quyết, phản hồi sớm. Một số kiến nghị sẽ được Ban chuyển các cơ quan cấp trên để sớm có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết.