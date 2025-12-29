Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra 'siêu' Trung tâm Phục vụ hành chính công ngày đầu vận hành 29/12/2025 19:04

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định việc ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công là minh chứng cho cam kết của lãnh đạo Thành phố trong việc chuyển đổi mạnh mẽ để phục vụ người dân...

Ngày 29-12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, thuộc TP Thủ Đức cũ) đã chính thức vận hành thử nghiệm ngày đầu tiên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, thuộc TP Thủ Đức cũ) đã chính thức vận hành thử nghiệm. Ảnh: Hữu Tâm

Đây là trung tâm hành chính công tập trung đầu tiên của Thành phố sau khi đưa bộ phận một cửa của các sở, ban ngành về cùng một địa điểm để phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Gần 1.000 hồ sơ được giải quyết thông suốt

Ghi nhận trong ngày đầu tiên mở cửa, ngay từ sáng sớm đến cuối buổi chiều, không khí làm việc tại trung tâm diễn ra vô cùng khẩn trương. Rất đông người dân và đại diện các doanh nghiệp đã tìm đến để giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Dù là ngày đầu vận hành thử nghiệm với khối lượng công việc lớn, quy trình tiếp nhận vẫn diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay tắc nghẽn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM rộng rãi, khang trang. Ảnh: Hữu Tâm



Theo thống kê sơ bộ, trong ngày đầu tiên, trung tâm đã tiếp nhận khoảng gần 1.000 hồ sơ các loại. Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, cho biết chỉ riêng trong buổi sáng đã có 450 giao dịch được thực hiện thành công.

“Đây là con số chưa nhiều so với kỳ vọng nhưng đã minh chứng cho việc người dân rất quan tâm và đã nắm bắt được thông tin về đầu mối tiếp nhận mới thông qua công tác truyền thông rộng rãi”, ông Thơm nhận định.

Với quy mô hai tầng được chia thành sáu khu vực chức năng, trung tâm bố trí tổng cộng 61 quầy có công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

Chiều ngày 29-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã đến thăm, khảo sát và động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm. Ảnh: Hữu Tâm

Các lĩnh vực được đưa vào phục vụ rất đa dạng, bao gồm: Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Xây dựng, Du lịch, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội....

Theo tính toán từ quy trình thực tế, thời gian trung bình để một người dân hoàn tất việc nộp số thứ tự đến lúc nhận phiếu hẹn trả kết quả chỉ mất từ 5 đến 10 phút.

Không gian hiện đại và trải nghiệm công nghệ số

Điểm ấn tượng nhất đối với người dân khi đến giao dịch là cơ sở vật chất khang trang và trang thiết bị hiện đại. Sảnh chờ được thiết kế rộng rãi, trang bị máy lạnh, nước uống miễn phí và các thiết bị hỗ trợ như máy tính kết nối mạng, máy scan phục vụ nhu cầu của người dân tại chỗ.

Trong ngày đầu tiên, trung tâm đã tiếp nhận khoảng gần 1.000 hồ sơ các loại. Ảnh: Hữu Tâm

Bên cạnh các quầy giao dịch truyền thống, trung tâm còn chú trọng đưa vào các trải nghiệm công nghệ mới. Người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin qua hệ thống máy tính chuyên dụng hoặc trải nghiệm sự hỗ trợ từ công nghệ robot chatbot.

Đặc biệt, sắp tới, trung tâm còn dành riêng không gian cho các đơn vị cung cấp sản phẩm khoa học công nghệ trình diễn, giúp người dân có những trải nghiệm thú vị trong quá trình chờ đợi.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra các quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại trung tâm. Ảnh: Hữu Tâm

Chị Phan Thu Ngân (ngụ tại tỉnh Bình Dương cũ, làm việc tại TP.HCM) chia sẻ khi đến thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư liên quan đến Sở Công Thương và Sở Tài chính: “Khi tới đây, tôi thấy rất thuận lợi vì được các anh chị cán bộ và các bạn sinh viên tình nguyện hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt là có cả robot hướng dẫn rất hiện đại. So với các địa điểm cũ, cơ sở vật chất ở đây ổn hơn nhiều, thái độ tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình. Với doanh nghiệp như chúng tôi, việc chỉ cần đến một nơi mà giải quyết được hồ sơ của nhiều sở ngành cùng lúc là điều cực kỳ tiện lợi”.

Chị Phan Thu Ngân (ngụ tại tỉnh Bình Dương cũ, làm việc tại TP.HCM) cho biết mình rất hài lòng khi đến làm thủ tục tại trung tâm. Ảnh: Nguyễn Tân

Để đảm bảo khả năng phục vụ, trung tâm được thiết kế sẵn sàng tiếp nhận cùng lúc từ 500 đến 700 người. Các phương án bố trí ghế ngồi, khu vực sạc pin điện thoại, thậm chí cả cây trái nhẹ phục vụ người dân cũng đã được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra môi trường thân thiện nhất.

Ưu tiên tối đa cho người yếu thế Một trong những nét nhân văn trong thiết kế vận hành của trung tâm là khu vực ưu tiên dành cho người khuyết tật và người yếu thế. Ông Dương Văn Thơm nhấn mạnh, phục vụ người yếu thế được xác định là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu thiết kế quy trình. “Chúng tôi xây dựng quy trình riêng cho nhóm đối tượng này. Người yếu thế khi đến trung tâm sẽ không phải thực hiện các bước bốc số thứ tự hay ngồi chờ đợi lâu. Đội ngũ lễ tân sẽ hướng dẫn họ trực tiếp tới một quầy dành riêng để đáp ứng và phối hợp giải quyết tất cả các thủ tục hành chính liên quan một cách nhanh nhất” – ông Thơm cho biết.

Nỗ lực vượt khó để chuyển đổi phương thức quản lý

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến thăm, khảo sát và động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên trong ngày đầu vận hành và khẳng định việc ra mắt trung tâm là minh chứng cho cam kết của lãnh đạo Thành phố trong việc chuyển đổi mạnh mẽ từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ người dân theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, trung tâm cũng đối mặt với những khó khăn nhất định.

Theo ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, thách thức lớn nhất hiện nay là việc tiên lượng số lượng hồ sơ để phân công nhân sự phù hợp cho từng lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận nỗ lực của toàn thể nhân viên trong ngày đầu vận hành. Ảnh: Hữu Tâm

“Trước đây, bộ phận một cửa nằm tại sở ngành nên việc phối hợp chuyên môn rất thuận lợi. Nay về tập trung, đòi hỏi cán bộ công chức phải tự lập và nghiên cứu sâu quy trình thủ tục của nhiều lĩnh vực để tiếp nhận chính xác ngay từ đầu, tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần”, Phó Giám đốc trung tâm chia sẻ.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, cho biết chỉ riêng trong buổi sáng đã có 450 giao dịch được thực hiện thành công. Ảnh: Nguyễn Tân

Để giải quyết vấn đề này, trung tâm đã tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các sở ngành bố trí cán bộ quản lý cấp phòng trực trực tiếp tại trung tâm để hỗ trợ kịp thời về chuyên môn. Đồng thời, trung tâm sẽ linh hoạt tăng giảm nhân sự theo nhu cầu thực tế để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Người dân khi đến trung tâm sẽ được hướng dẫn rất tận tình. Ảnh: Hữu Tâm

Trong những ngày tới, trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện một số chi tiết nhỏ về cơ sở vật chất và trang thiết bị để chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 31-12.

Đội ngũ hơn 60 nhân lực hiện tại đang tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với thái độ phục vụ tận tâm để xứng đáng là mô hình kiểu mẫu trong cải cách hành chính của TP.HCM.

Với sự vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung, TP.HCM đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.