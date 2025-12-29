Kỷ luật cảnh cáo bác sĩ giới thiệu bệnh nhân đi khám, mua thuốc bên ngoài 29/12/2025 16:14

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã kỷ luật cảnh cáo một bác sĩ do có hành vi giới thiệu bệnh nhân đến cơ sở y tế tư nhân khám và mua thuốc.

Ngày 29-12, trao đổi với PLO, ông Ngô Xuân Thế, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã họp Hội đồng kỷ luật và thống nhất hình thức cảnh cáo đối với bác sĩ Cao Minh Tr, Khoa Phục hồi chức năng.

Lý do kỷ luật vì bác sĩ này giới thiệu bệnh nhân ra ngoài khám và mua thuốc ở cơ sở tư nhân. Việc làm này trái quy định bệnh viện, không đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế của người bệnh.

"Sau khi kỷ luật, bác sĩ Cao Minh Tr sẽ bị điều chuyển công tác. Trước mắt, bệnh viện không cho bác sĩ này làm việc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân", ông Ngô Xuân Thế nói.

Bác sĩ Cao Minh Tr tự ý giới thiệu bệnh nhân đi khám và mua thuốc tại các cơ sở y tế tư nhân trước Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: QT.

Theo ông Ngô Xuân Thế, bệnh viện có đầy đủ máy móc, trang thiết bị nhưng bác sĩ tự ý giới thiệu bệnh nhân ra ngoài là sai quy định. "Có lợi ích bên ngoài thì mới làm vậy", ông Thế nhận định.

Trước đó, bệnh nhân phản ánh khi đến khám tại Khoa Phục hồi chức năng, bác sĩ Cao Minh Tr chỉ định đến một Phòng khám Đa khoa trên đường Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn làm xét nghiệm, chụp MRI. Lý do bác sĩ đưa ra là bệnh viện thiếu máy móc phù hợp.

Sau đó, người bệnh quay lại bệnh viện, bác sĩ này kê đơn và tiếp tục giới thiệu mua thuốc tại cơ sở tư nhân trước cổng bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định đơn vị đủ khả năng, trang thiết bị điều trị và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế. Về máy chụp MRI, bệnh viện có một máy đang sử dụng và đang đề xuất mua thêm máy mới. Việc bác sĩ Trung nêu lý do thiếu máy móc để đẩy bệnh nhân ra ngoài là không đúng.