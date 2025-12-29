Lãnh đạo TP.HCM tiếp công dân liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm 29/12/2025 18:40

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM mong người dân đồng cảm, chia sẻ việc thu hồi đất thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm là yêu cầu cấp thiết vì sự phát triển chung của thành phố.

Chiều 29-12, UBND TP.HCM tổ chức tiếp đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm.

Buổi tiếp do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy.

Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM tiếp đại diện các hộ dân có kiến nghị liên quan đến KĐT mới Thủ Thiêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại buổi tiếp, đại diện Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM đã thông tin lại các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ cho người dân.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan Trung ương. Ông cũng cảm ơn bà con đã phát biểu thẳng thắn, góp phần hướng đến sự đồng thuận để phát triển TP.HCM hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận buổi đối thoại. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, các ý kiến của người dân đã được giải thích, làm rõ. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẳng định các kết luận thanh tra đã lấy ý kiến các bộ, ngành, đúng quy định pháp luật và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Trong quá trình triển khai KĐT mới Thủ Thiêm, các hạn chế đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra đầy đủ, công khai. TP.HCM đã nghiêm túc tiếp thu, chấp hành và tổ chức thực hiện các kết luận này. TP cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót và đã chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: PHẠM HẢI

“Lãnh đạo TP.HCM chia sẻ khó khăn của các hộ dân có đất bị thu hồi và ghi nhận những đóng góp của bà con vì mục tiêu xây dựng TP đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

TP đã rà soát, ban hành các chính sách bổ sung nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Trong đó có Quyết định 70/2025 về bổ sung một số chính sách có lợi cho người dân.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh KĐT mới Thủ Thiêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nơi đây được quy hoạch là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp và không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo không gian sống tốt hơn và là động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nghe các ý kiến của người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong bà con thấu hiểu việc thu hồi đất là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm đối với tương lai phát triển chung.

Chính quyền TP.HCM đề nghị các hộ gia đình còn lại cân nhắc vì lợi ích chung, lựa chọn phương án hợp tác, bàn giao mặt bằng để dự án sớm hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trao đổi với người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh đây không chỉ là sự chấp hành pháp luật, mà còn là sự đóng góp thiết thực của bà con cho sự phát triển bền vững của TP.