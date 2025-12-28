Cận cảnh khu vực sẽ xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 vượt sông Sài Gòn 28/12/2025 08:00

(PLO)- Cầu Thủ Thiêm 4 dài 2,16km với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị Nam TP.HCM.

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài 2,16 km. Điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Cầu có 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỉ đồng, trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng; chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 2.760 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác 256 tỉ đồng; chi phí dự phòng hơn 658 tỉ đồng.

Nguồn vốn bố trí cho dự án dự kiến thực hiện trong hai giai đoạn trung hạn. Giai đoạn 2021-2025, TP.HCM bố trí khoảng 5 tỉ đồng; giai đoạn 2026-2030 bố trí khoảng 5.000 tỉ đồng. Dự kiến, dự án được khởi công xây dựng trong quý IV-2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV-2028.

Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ vượt sông Sài Gòn kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị Nam TP.HCM.

Dự án có tổng chiều dài 2,16km, điểm đầu nằm trên địa bàn phường Tân Thuận, điểm cuối nằm trên địa bàn phường An Khánh.

Toàn cảnh khu vực xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 (địa phận phường Tân Thuận), phần cầu chính sẽ đi xuyên cảng Tân Thuận (đường Lưu Trọng Lư).

Điểm đầu dự án nằm tại vị trí giao giữa cầu Tân Thuận 2 và đường Nguyễn Văn Linh.

﻿ ﻿ Khu vực cảng Tân Thuận, nơi phần cầu chính tiếp giáp (phía phường Tân Thuận). Tương lai hoạt động cảng sẽ được di dời, thay thế bằng công viên cây xanh.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ, đồng thời hỗ trợ hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ.

Điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).



Trục đường Nguyễn Cơ Thạch hiện hữu đã kết nối với đường Mai Chí Thọ, kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm TP.HCM qua cầu Thủ Thiêm và cầu Ba Sơn. Khi cầu Thủ Thiêm 4 hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ hình thành trục kết nối giữa 3 khu vực: Trung tâm TP.HCM, Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Khu đô thị Nam TP.

Dọc tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch (từ đường Mai Chí Thọ đến điểm cuối cầu Thủ Thiêm 4), với mặt đường rộng, hiện hữu các tòa cao ốc, nhà chung cư cao cấp.

Cận cảnh điểm cuối dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 (trên địa bàn phường An Khánh, TP.HCM).

Phần tiếp giáp từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến bờ sông Sài Gòn hiện tại là đất trống, không có người dân sinh sống.

Nằm gần điểm cuối xây dựng dự án cầu Thủ Thiêm 4 là đường Cây Bàng đã xuống cấp nghiêm trọng, tuyến đường mòn để một số người di chuyển ra bờ sông Sài Gòn.