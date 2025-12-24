TP.HCM và Đồng Nai sẽ có thêm 3 cây cầu kết nối 24/12/2025 16:54

Nội dung trên được thể hiện trong tờ trình UBND TP.HCM gửi HĐND TP xem xét tại kỳ họp thứ 7, diễn ra vào ngày 26-12 tới.

Theo đó, UBND TP trình HĐND TP thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án cầu kết nối với Đồng Nai, nằm trên 2 địa bàn hành chính cấp tỉnh. Các dự án gồm cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An và cầu Tân Hiền.

Cầu Nhơn Trạch trên tuyến vành đai 3 TP.HCM kết nối TP.HCM với Đồng Nai. Ảnh: PV

Việc xem xét chủ trương nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục để triển khai các dự án hạ tầng giao thông theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024.

Hiện nay, hạ tầng tại khu vực cửa ngõ phía Đông đang chịu áp lực lớn, ảnh hưởng lưu thông hàng hóa, chi phí logistics và khả năng thu hút đầu tư. Các dự án cầu được đề xuất trong bối cảnh nhu cầu kết nối giao thông giữa hai tỉnh, thành ngày càng tăng.

Việc bổ sung các công trình kết nối mới được đánh giá là cần thiết để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ.

Dự án thứ nhất là cầu Thạnh Hội 2, được đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công. Cầu Thạnh Hội có quy mô 6 làn xe, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối từ nút giao đường DH.401 với đường Thạnh Hội 04 (phường Tân Khánh, TP.HCM) sang nút giao đường DT.768 và DT.768B (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai).

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.300 tỉ đồng. Trong đó có phương án đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần. UBND TP.HCM được đề xuất làm cơ quan chủ quản.

Dự án thứ hai là cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An), cũng được quy hoạch với quy mô 6 làn xe. Cầu có điểm đầu kết nối đường DT.768 (xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối nối với đường DT.746 (xã Thường Tân, TP.HCM). Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn khoảng 1.120 tỉ đồng.

Dự án thứ ba là cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân), có quy mô quy hoạch 6 làn xe, kết nối từ xã Thường Tân (TP.HCM) sang phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai). Dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản.

Cả ba cây cầu đều giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông liên vùng, chia sẻ lưu lượng với các tuyến, đồng thời tạo điều kiện hình thành các trục phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ mới dọc sông Đồng Nai. Các dự án cũng phù hợp với quy hoạch phát triển vùng Đông Nam Bộ đã được Thủ tướng phê duyệt.

Khi HĐND TP.HCM thông qua chủ trương, 2 địa phương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định theo quy định.