Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai bàn về kết nối hạ tầng giao thông 21/10/2025 16:32

(PLO)- Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai có buổi làm việc về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương.

Chiều ngày 21-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cùng các lãnh đạo chủ chốt của Thành uỷ, HĐND, UBND TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương.

Về phía Đồng Nai, chủ trì hội nghị có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn chủ trì hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI

Tham dự buổi làm việc còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và TP.HCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan của tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn, cho biết sau khi thực hiện việc hợp nhất, tỉnh Đồng Nai có diện tích 13.000km2 với gần 5 triệu người và có quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức giao thông: Đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thuỷ nội địa.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI

“Nhận thức được tầm quan trọng việc triển khai kinh nghiệm, nhiệm vụ đột phá về phát triển hạ tầng, đặc biệt hệ thống giao thông theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhất. Ngay sau đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đề xuất và đến sự đồng ý thống nhất của Bí thư Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị để Đồng Nai có cơ hội tiếp thu những kinh nghiệm phát triển kinh tế của TP.HCM, trong đó kết nối hạ tầng giao thông giữa 2 tỉnh...", Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM dự hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định rõ mục tiêu xây dựng vùng Đông Nam bộ trở thành vùng kinh tế năng động, hiện đại, TP.HCM là hạt nhân trung tâm Đồng Nai, đặc biệt với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và công trình hạ tầng.

Đặc biệt với sân bay Long Thành công trình hạ tầng chiến lược quốc gia dự kiến đưa vào khai thác năm 2026 mở ra cũng đang phát triển mới vào vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tỉnh Đồng Nai nếu kết nối không đồng bộ thì sẽ đánh mất cơ hội, nếu chậm trễ thì sẽ tồn tại phía sau.

Các Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Nai đề xuất với TP.HCM 2 nội dung trọng tâm, đó là: Thống nhất, phân định nhiệm vụ của từng địa phương trong việc triển khai thực hiện từng dự án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quy hoạch và thống nhất chủ trương đầu tư, đảm bảo hoàn thành, đúng tiến độ, phát huy hiệu quả khai thác sớm nhất, đặc biệt là các dự án kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành.

Thứ hai, nghiên cứu bổ sung các tuyến kết nối mới phù hợp với tỉnh, tình hình thực tế của hai địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới, đảm bảo linh hoạt, thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn, tối ưu hóa lợi nhuận của cảng hàng không quốc tế Long Thành và định hình không gian kinh tế liên hoàn, bền vững.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng tình với các ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng về những việc giữa hai địa phương sẽ cùng triển khai thời gian tới.

Ông cho rằng, để các dự án kết nối hạ tầng giao thông được triển khai hiệu quả, cần nhìn thẳng vào những vướng mắc thực tế, trong đó có vấn đề giải phóng mặt bằng và sự chênh lệch về đơn giá bồi thường giữa hai địa phương.

“Hai địa phương cần thẳng thắn trao đổi, cùng chia sẻ khó khăn để tìm ra giải pháp chung. Khi đó, mở ra sự hợp tác thực chất và mang lại hiệu quả”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh...