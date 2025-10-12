Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu tham quan metro số 1

Điểm đến đầu tiên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã cùng đoàn đại biểu trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1).
Sau đó, đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các vua Hùng tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng và tại đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM).
Sau khi kết thúc hoạt động chung, đoàn đại biểu chia thành các tổ để đi tham quan trụ sở chính Tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TP.HCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương.