Công an TP.HCM thông tin về mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe 12/01/2026 14:25

(PLO)- TP.HCM được xác định là Khu vực I, áp dụng mức thu lệ phí tương ứng cho tất cả các xã, phường trực thuộc TP, không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu Côn Đảo được áp dụng theo mức của Khu vực II.

Ngày 12-1, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông tin về mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại TP.HCM. Mức thu này được áp dụng theo Thông tư số 155/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Theo đó, TP.HCM được xác định là Khu vực I, áp dụng mức thu lệ phí tương ứng cho tất cả các xã, phường trực thuộc TP, không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu Côn Đảo được áp dụng theo mức của Khu vực II.

Mức thu cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, việc thu lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe máy chuyên dùng được thực hiện theo Thông tư số 154/2025 của Bộ Tài chính (quy định Mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng), với các mức thu cụ thể như sau:

Cấp mới, đổi, cấp lại, cấp có thời hạn chứng nhận đăng ký xe kèm theo biển số xe: 140.000 đồng.

Đổi hoặc cấp lại chứng nhận đăng ký xe không kèm theo biển số xe: 35.000 đồng.

Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời, biển số xe tạm thời: 49.000 đồng.

Đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng.

Phòng PC08 đề nghị tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện chủ động tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn nhằm bảo đảm việc đăng ký, cấp biển số được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định.

Việc công khai, minh bạch mức thu lệ phí không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện giao thông, mà còn thể hiện tinh thần cải cách hành chính, phục vụ nhân dân của lực lượng CSGT TP trong giai đoạn mới.