Vợ chồng chủ công ty Mailisa tự nguyện nộp 300 tỉ đồng, 12 giấy đăng ký siêu xe 28/11/2025 16:49

Ngày 28-11, Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh. Ảnh: CA.

Theo Công an Nhân dân, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã đủ căn cứ, hồ sơ, tài liệu chứng minh, khởi tố về tội buôn lậu đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan.

Còn các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa của vợ chồng Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh thì Cục C03 đang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra, Cục C03 đã thu hồi 3 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng Mai và Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả. Ngoài ra vợ chồng Khánh, Mai giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác cho cơ quan điều tra.

Như PLO đã đưa tin, thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những hệ thống thẩm mỹ lớn tại Việt Nam do Phan Thị Mai (50 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), sáng lập và điều hành, đến nay đã có 17 chi nhánh trên toàn quốc.

Trụ sở chi nhánh Mailisa tại Nghệ An. Video: ĐẮC LAM.

Thẩm mỹ Mailisa nổi tiếng với các dịch vụ phun xăm, chăm sóc da và thẩm mỹ công nghệ cao, còn hình ảnh bà Phan Thị Mai gắn với vai trò nữ doanh nhân thành đạt, năng hoạt động thiện nguyện, nhiều lần kêu gọi minh bạch trong công tác từ thiện.

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Mai cùng Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Mỹ viện Mailisa tại Hà Nội. Ảnh: ĐẮC LAM.

Sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).