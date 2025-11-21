Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa đối diện mức án nào? 21/11/2025 21:41

(PLO)- Luật sư nhận định vụ buôn lậu liên quan vợ chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) có tính chất đặc biệt phức tạp và có thể đối diện khung hình phạt cao nhất của tội buôn lậu.

Như PLO đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa), Hoàng Kim Khánh (Tổng giám đốc Công ty MK skincare) và 6 đối tượng liên quan về tội buôn lậu.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Liệu vợ chồng bà chủ Mailisa phải đối diện bao nhiêu năm tù? Những sai phạm trước đây của hệ thống Mailisa có bị xem là tình tiết tăng nặng? Việc làm từ thiện của bà Mai có giúp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không?

Đây cũng là những vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là khi hệ thống thẩm mỹ viện này có quá trình hoạt động nhiều năm và sở hữu lượng khách hàng lớn.

Bị can Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh. Ảnh: CA

Để giải đáp thắc mắc trên, PLO đã trao đổi với luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM. Luật sư cho biết đây là vụ án có tính chất phức tạp khi kết hợp giữa hành vi kinh doanh trái phép, buôn lậu mỹ phẩm và lịch sử vi phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ kéo dài.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2024, vợ chồng bà Mai và ông Khánh đã thực hiện hành vi buôn lậu theo phương thức và thủ đoạn tinh vi:

Mua hàng giá rẻ, kém chất lượng: Thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng, thành phần theo công bố và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Ngụy tạo nguồn gốc, hợp thức hóa giấy tờ: Câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu (Trung Quốc) thành Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hồng Kông.

Nhập lậu và quảng cáo sai sự thật: Tổ chức nhập lậu mỹ phẩm về Việt Nam và quảng cáo sai sự thật là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông để thu hút khách hàng, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo).

Mức án cao nhất của tội buôn lậu

Về hình phạt có thể đối diện, luật sư Phan Mậu Ninh cho biết, vợ chồng bà Mai và ông Khánh bị khởi tố về tội buôn lậu theo Điều 188 BLHS. Căn cứ vào thông tin ban đầu về số lượng mỹ phẩm đặc biệt lớn và mức thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, hành vi này có khung hình phạt thuộc nhóm tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Khoản 4 Điều 188 quy định khung hình phạt đối với trường hợp buôn lậu mà thu lợi bất chính từ 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cũng theo luật sư, đây không phải là lần đầu hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đối diện sai phạm, mà tình trạng vi phạm kéo dài và tái diễn tại nhiều cơ sở.

Trước đây, chuỗi cơ sở từng bị xử phạt và đình chỉ hoạt động vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép; Thực hiện thủ thuật xâm lấn vượt phạm vi cho phép; sử dụng thiết bị chiếu tia thay đổi màu da không đủ điều kiện; quảng cáo sai phép, thổi phồng công dụng của dịch vụ; dùng trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc; hồ sơ công bố mỹ phẩm thiếu minh bạch…

Tuy nhiên, những vi phạm hành chính trước đây của Thẩm mỹ viện Mailisa không được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội buôn lậu theo BLHS Việt Nam.

Làm từ thiện nhiều có được giảm nhẹ hình phạt?

Chia sẻ về việc làm từ thiện nhiều có được giảm nhẹ hình phạt, luật sư phân tích theo quy định tại Điều 51 BLHS về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì việc làm từ thiện không phải là một tình tiết giảm nhẹ được quy định cụ thể.

Tuy nhiên, quy định tại điểm v khoản 1 điều 51 BLHS có thể liên quan đến hành vi tích cực, có lợi cho người phạm tội, người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

Các hoạt động từ thiện thông thường không đủ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trên, tuy nhiên có thể được xem xét gián tiếp nếu việc làm từ thiện được ghi nhận bằng giấy khen, bằng khen, huân chương... từ các cấp có thẩm quyền (như thành tích xuất sắc trong công tác xã hội), thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ theo điểm v Điều 51 BLHS, tùy thuộc vào đánh giá của HĐXX.