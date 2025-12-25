Những thay đổi tại kết luận điều tra bổ sung vụ đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng 25/12/2025 15:29

(PLO)- CQĐT xác định số tiền mà bị can Lê Thanh Thản thu lời bất chính là 496 tỉ đồng, trong khi số tiền thu lời bất chính trước đây là 481 tỉ đồng.

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội lừa dối khách hàng.

Liên quan đến vụ án, các bị can Đỗ Văn Hưng (cựu chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng (cùng là cựu phó chủ tịch phường), Nguyễn Văn Nam (cựu chánh thanh tra quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu phó Chánh thanh tra quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa sơ thẩm năm 2023. Ảnh: HOÀNG HUY

Trước đó, tháng 8-2023, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Thản và các bị cáo trong vụ án. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa nên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

HĐXX yêu cầu điều tra điều tra bổ sung xác định lại số tiền thu lợi bất chính của đại gia Lê Thanh Thản, xác định giá trị hiện tại và thực tế của từng căn hộ thuộc diện bồi thường, đưa thêm người tham gia tố tụng là UBND TP Hà Nội và UBND quận Hà Đông (cũ), quan điểm của các đơn vị này về công tác quản lý Nhà nước và hướng giải quyết đối với các hộ dân đang sinh sống tại đây.

Giá trị các căn hộ là 548 tỉ đồng

Theo Kết quả điều tra bổ sung, CQĐT làm việc thêm với 16 khách hàng mua các căn hộ tại dự án CT6 phường Kiến Hưng, TP Hà Nội. Đến nay, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với 504 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, không được cấp sổ đỏ khi mua căn hộ.

Do vậy, CQĐT xác định số tiền mà bị can Lê Thanh Thản thu lời bất chính là 496 tỉ đồng. Số tiền thu lời bất chính trước đây là 481 tỉ đồng.

Về giá trị các căn hộ, CQĐT đã ra yêu cầu định giá, kết quả, xác định tổng giá trị 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng là 548 tỉ đồng.

CQĐT đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và UBND quận Hà Đông (cũ) đề nghị cho biết quan điểm về công tác quản lý Nhà nước trong vụ án và hướng giải quyết đối với các hộ dân đang sinh sống tại dự án CT6 Kiến Hưng đồng thời cử cán bộ tham gia quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

Sau đó, UBND TP Hà Nội có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các Sở xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở kế hoạch và đầu tư và UBND quận Hà Đông (cũ) có quan điểm cụ thể đồng thời cử cán bộ tham gia quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.

Ngày 22-2-2024, Công ty Bemes có văn bản gửi CQĐT về việc Công ty Bemes đã chủ động thoả thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại dự án CT6C và đề nghị CQĐT ghi nhận nội dung trên để giảm trừ phần dân sự trong vụ án hình sự đối với ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.

CQĐT đã làm việc với đại diện Công ty Besmes đồng thời thu thập 39 hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên, làm căn cứ để TAND TP Hà Nội giảm trừ phần dân sự cho ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.

Từ kết quả này, CQĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thản và các bị can khác. Riêng ông Mai Quang Bài (cựu cán bộ Thanh tra quận Hà Đông cũ) đã chết ngày 23/11/2024 nên CQĐT quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Bài.

Các căn hộ tạo lập trái pháp luật

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Bemes do ông Lê Thanh Thản là chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Dự án CT6 Kiến Hưng của Công ty được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại Quyết định 1610.

Ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng. Đối với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Tháng 3-2011, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin ''dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để bán các căn hộ được tạo lập trái pháp luật.

Vì thông tin này, khách hàng tin tưởng đã mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng. Tuy nhiên, các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng được tạo lập trái pháp luật, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.