Cho mượn CCCD để đăng ký sim, thẻ ngân hàng, có sao không? 25/12/2025 10:13

(PLO)- Hãy cần trọng với việc cho người khác mượn, thuê CCCD để đăng ký sim hay thẻ ngân hàng.

Trên thực tế, nhiều sinh viên hoặc người lao động vì cả nể hoặc vì chút lợi nhỏ mà cho người khác mượn CCCD để mở tài khoản ngân hàng/đăng ký SIM, sau đó tài khoản này bị dùng để lừa đảo hoặc rửa tiền.

Từ đây câu hỏi được đặt ra là: Người cho mượn có bị coi là đồng phạm và chịu trách nhiệm hình sự không?

Ảnh minh họa: PHI HÙNG

Giải đáp điều này, ThS Lê Vũ Huy, Khoa Luật Hình Sự, Trường Đại học Luật TP.HCM, cho biết: Hành vi của một người vì cả nể hoặc vì chút lợi nhỏ mà cho người khác mượn CCCD để mở tài khoản ngân hàng/đăng ký SIM, sau đó tài khoản này bị dùng để lừa đảo hoặc rửa tiền thì về trách nhiệm hình sự các trường hợp như sau:

Trong trường hợp người cho mượn CCCD để mở tài khoản ngân hàng/đăng ký SIM biết việc mở tài khoản ngân hàng/đăng ký SIM để thực hiện hành vi phạm tội thì bị xem là đồng phạm với đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc rửa tiền (Điều 17 BLHS) và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp người cho mượn CCCD để mở tài khoản ngân hàng/đăng ký SIM không biết việc mở tài khoản ngân hàng/đăng ký SIM để thực hiện hành vi phạm tội thì không bị xem là đồng phạm vì không có dấu hiệu cố ý cùng thực hiện một tội phạm theo quy định tại Điều 17 BLHS.

Tuy nhiên, trường hợp này không đương nhiên loại trừ các trách nhiệm pháp lý khác. Đồng thời, người cho mượn CCCD nếu có những hành vi che giấu, không tố giác,… thì còn có thể bị truy cứu TNHS về tội độc lập như tội che giấu tội phạm, tội không tố giác tội phạm,…