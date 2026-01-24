Uống bia rồi dắt xe về nhà có bị phạt? 24/01/2026 05:26

(PLO)- Theo chuyên gia, việc dắt xe trong tình trạng nổ máy hoặc không nổ máy thì trách nhiệm của người dắt xe sẽ khác nhau.

Gửi tới Chuyên mục "Chat với chuyên gia" do Trường Đại học Luật TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, bạn đọc Ngọc Hiếu (TP.HCM) hỏi:

Nếu tôi uống bia xong rồi dắt xe máy về nhà thì có thể bị phạt vì phạt nồng độ cồn không?

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông. Ảnh: CHÂU ANH

Giải đáp vấn đề của bạn đọc, ThS Đặng Thị Thu Trang, Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết:

Khoản 9 Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ bao gồm: người điều khiển xe cơ giới, người điều khiển xe thô sơ, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Theo khoản 2 Điều 9 luật này thì một trong các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ là “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.”

Khoản 6 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 cũng có quy định hành vi bị nghiêm cấm là “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn".

Khi đó, người tham gia giao thông vi phạm điều cấm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cụ thể, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt với các biện pháp và mức độ khác nhau.

Đơn cử, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Về vấn đề dắt xe sau khi uống bia, ThS Đặng Thị Thu Trang cho biết hiện nay chưa có định nghĩa cụ thể thế nào là “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” nhưng theo cách hiểu thông thường thì điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ là người tham gia giao thông ngồi trên xe (hoặc không ngồi trên xe) và trực tiếp nổ máy khiến xe di chuyển trên đường giao thông.

Vì vậy, trường hợp thứ nhất, nếu uống bia xong rồi dắt xe máy về nhà, xe không nổ máy thì chưa có đủ cơ sở để xử phạt vi phạm hành chính về “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.”

Tuy nhiên, sau khi uống bia có thể dẫn đến tình trạng không tỉnh táo mà dắt xe trên đường sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân và có thể gây cản trở việc tham gia giao thông của các phương tiện khác trên đường (Đây cũng là một hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 21 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024).

Ngoài ra, nếu chủ thể vẫn điều khiển xe máy trên đường mà chỉ đến khi thấy cảnh sát giao thông hoặc cơ quan có thẩm quyền thì mới xuống xe dắt bộ thì vẫn có thể bị xử phạt khi cơ quan có thẩm quyền chứng minh được hành vi vi phạm (thông qua camera an ninh, người làm chứng…).

Trường hợp thứ hai, nếu uống bia xong mà nổ máy dắt xe về thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể cho rằng đây là hành vi “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” vì người dắt xe vẫn đang nổ máy, kiểm soát tay lái, thắng, ga, … và nếu kiểm soát không tốt thì vẫn có thể gây tai nạn hoặc gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông khác và cho chính mình nên hành vi này vẫn có thể bị xử phạt vi phạm vì không đảm bảo an toàn giao thông.

"Vì vậy, khi đã uống rượu bia thì không nên tự mình điều khiển phương tiện tham gia giao thông dưới mọi hình thức để đảm bảo an toàn cho chính mình và gìn giữ trật tự an toàn giao thông", ThS Trang cho lời khuyên.