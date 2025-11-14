Từ vụ Shark Bình: Dấu hiệu nào nhận biết lừa đảo tiền số? 14/11/2025 10:34

(PLO)- Chuyên gia sẽ giải đáp các vấn đề liên quan đến tiền số như: Tiền số có được công nhận tại Việt Nam, làm sao để nhận biết khả năng bị sập bẫy các dự án lừa đảo tiền số?...

Thời gian gần đây, công an liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền số, đình đám như vụ Shark Bình. Trên nhiều hội nhóm cũng xuất hiện những lời mời chào đầu tư rất hấp dẫn như lãi cao, dễ kiếm tiền.

Với số đông người dân hiện nay, không phải ai cũng am hiểu về tiền số, về giá trị pháp lý của nó tại Việt Nam. Điều này dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo hoặc bị thiệt hại về tài chính là rất lớn khi lựa chọn đầu tư.

Trong chuyên mục “Chat với chuyên gia” ngày hôm nay, Pháp Luật TP.HCM đã có những trao đổi với TS Phan Phương Nam, Phó Trưởng khoa Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP.HCM về vấn đề này: