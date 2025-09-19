Từ vụ ca sĩ Jack-J97 khởi kiện: Luật quy định ra sao nếu người mẹ không đồng ý giám định ADN? 19/09/2025 14:28

(PLO)- Tranh chấp về xác định cha, mẹ, con và việc giám định ADN là thủ tục đặc thù, không đơn thuần như các tranh chấp dân sự khác...

Gửi câu hỏi tới chuyên mục Chat với chuyên gia, bạn đọc Thanh Mai (Vĩnh Long) hỏi:

Tôi có theo dõi vụ ca sỹ Jack-J97 khởi kiện tranh chấp xác nhận cha cho con và có một số thắc mắc liên quan đến các vụ kiện xác định cha/mẹ cho con: Nếu tại tòa, người mẹ và người cha thừa nhận đứa trẻ là con chung thì có cần sử dụng phương pháp giám định ADN?

Trường hợp hai bên không đồng thuận, người mẹ (đang nuôi con) không đồng ý cho xét nghiệm ADN, luật có quy định buộc người mẹ phải đồng ý cho xét nghiệm để làm cơ sở tuyên án?

Ảnh minh họa

Về vấn đề trên, ThS Ngô Khánh Tùng, Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP.HCM, cho biết: Theo khoản 1 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án giải quyết theo cơ chế tố tụng để xác định người đó là con mình.

Đặc biệt trong các trường hợp cha mẹ không tồn tại hôn nhân thì việc đánh giá chứng cứ xác định cha, mẹ, con là yếu tố cốt lõi nhằm nhận diện và xác định mối quan hệ này.

Trường hợp các bên đều thừa nhận đứa trẻ là con chung của mình: Tình huống này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều vì các bên thừa nhận đứa trẻ là con chung (tình tiết không phải chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015) và không có tranh chấp, do vậy việc sử dụng các biện pháp như giám định ADN là không cần thiết.

Cần lưu ý rằng, kết quả giám định AND chỉ là một trong những căn cứ quan trọng để Tòa án xem xét, đánh giá, qua đó đưa ra phán quyết cuối cùng khi giải quyết yêu cầu của đương sự. Song pháp luật hôn nhân và gia đình hay pháp luật tố tụng dân sự hiện hành đều không có bất kỳ quy định nào xác định việc giám định ADN là thủ tục bắt buộc.

Trường hợp các bên có tranh chấp, đồng thời người mẹ (đang nuôi con) không đồng ý cho xét nghiệm ADN: So với trường hợp đầu tiên, trường hợp này trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Với sự phát triển của y học hiện đại, việc xác định quan hệ huyết thống giữa các bên thông qua kết quả giám định ADN có độ tin cậy cao.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào, việc thực hiện thủ tục này cũng thuận lợi. Vấn đề đặt ra, đó là trường hợp người mẹ (người đại diện theo pháp luật của con) không đồng ý cho xét nghiệm thì giải quyết thế nào?

Hiện nay, dưới góc độ pháp luật tố tụng dân sự cũng như pháp luật hôn nhân và gia đình, không có quy định riêng biệt điều chỉnh về việc Toà án buộc người mẹ phải đồng ý cho người con xét nghiệm ADN để làm cơ sở tuyên án.

Tuy nhiên, căn cứ các quy định chung về quyền của đương sự trong vụ án dân sự cho thấy, đương sự có quyền đề nghị Tòa án trưng cầu giám định để làm rõ sự thật của vụ án (khoản 7 Điều 70 và khoản 2 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015). Đồng thời, trong trường hợp xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án, Tòa án cũng có thể chủ động áp dụng biện pháp này để thu thập chứng cứ.

Mặc dù có thể áp dụng các quy định nêu trên, song nhìn từ thực tế, tranh chấp về xác định cha, mẹ, con và việc giám định ADN là thủ tục đặc thù, không đơn thuần như các tranh chấp dân sự khác.

Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em, do vậy việc áp dụng các biện pháp này có thể tác động, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ.

Do đó, có thể cân nhắc đến các căn cứ khác để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em. Bởi lẽ, như đã nói, kết quả giám định ADN chỉ là một trong những căn cứ giải quyết (khi được thực hiện theo đúng quy định) chứ không phải cơ sở duy nhất để chứng minh quan hệ cha - con.

Ngoài căn cứ này, một số căn cứ khác có thể được xem xét là tài liệu, chứng cứ để chứng minh như: Giấy tờ bệnh viện, hồ sơ sinh, hồ sơ khám thai ghi tên người cha; Giấy khai sinh; lời khai của người làm chứng...