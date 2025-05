Góc nhìn pháp lý vụ ca sỹ Jack yêu cầu tòa xác định cha cho con 31/05/2025 05:29

Tối 29-5, J97 Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sỹ Jack - J97), thông tin TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc "tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Theo đó, ca sỹ Jack - J97 đã yêu cầu tòa án giải quyết một số vấn đề, gồm: Xác định cháu TNYĐ là con của mình; diễn viên Thiên An không được quyền ngăn cấm nam ca sỹ của thực hiện trách nhiệm làm cha với cháu TNYĐ.

Hiện vụ án đang được TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ án và tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Trước diễn biến mới, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Pháp luật quy định ra sao về những vấn đề mà nam ca sỹ đặt ra khi hai bên không có đăng ký kết hôn. Đồng thời, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con được quy định và thực hiện ra sao?

Ca sĩ Jack-J97 và diễn viên Thiên An trong một video ca nhạc trước đây. Ảnh: MV

Không kết hôn, xác định quan hệ cha - con thế nào?

Trao đổi với PLO, Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết tranh chấp về xác định cha con là một trong những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo khoản 4 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Vì vậy, trình tự, thủ tục giải quyết vụ án sẽ được thực hiện theo quy định tại Bộ luật này.

Luật sư Phùng Thị Huyền.

Trong các vụ án xác định cha cho con, giám định huyết thống ADN là một trong những chứng cứ có tính khoa học và có giá trị chứng minh, làm căn cứ để Tòa án giải quyết vụ án.

Vì vậy, Tòa án có thể dựa vào kết quả giám định được các bên cung cấp, hoặc căn cứ theo khoản 2 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thẩm phán sẽ ra quyết định trưng cầu giám định theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết.

Ngoài ra, cũng theo Luật sư Huyền, trong trường hợp cả hai đều xác định bé TNYĐ là con chung thì đây cũng chỉ là một căn cứ để tòa xem xét. Để đảm bảo tính chính xác và khách quan trong một vụ án thì thẩm phán cũng có quyền ra quyết định trưng cầu giám định.

Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con quy định ra sao?

Về nghĩa vụ cấp dưỡng, Luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) 2014 quy định cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Điều này khẳng định, nghĩa vụ cấp dưỡng không phụ thuộc vào việc cha mẹ có đăng ký kết hôn hay không, mà chỉ cần có quan hệ huyết thống và không trực tiếp nuôi con.

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM

Ngoài ra, Điều 110 Luật HN&GĐ 2014 quy định cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Về mức và phương thức cấp dưỡng, Điều 116 Luật HN&GĐ 2014 quy định: Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

"Tòa án quyết định mức cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng do Tòa án quyết định nhưng không thấp hơn một nửa tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng đối với mỗi người con, theo Điều 7 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP", Luật sư Liên nói.

Cũng theo luật sư, trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng thì tòa án giải thích cho họ việc yêu cầu cấp dưỡng cho con là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy người trực tiếp nuôi con có khả năng, điều kiện nuôi dưỡng và việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện thì Tòa án không buộc bên kia phải cấp dưỡng cho con.