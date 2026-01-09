Ngành Tư pháp TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2025 09/01/2026 17:23

(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM đã đề xuất 6 nhóm giải pháp đột phá trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Chiều 9-1, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp (CTTP) năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Tham dự hội nghị có ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM...

Quang cảnh hội nghị.

Đề xuất 6 nhóm giải pháp đột phá

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết, năm 2025 là năm ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng, khi cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy đặt ra yêu cầu rất cao về tính kịp thời, khẩn trương, đồng thời phải bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn trên từng lĩnh vực, không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc giải quyết các nhu cầu, thủ tục của người dân và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo Thành phố, cùng sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở, ngành Tư pháp, năm 2025 đã khép lại với nhiều kết quả tích cực. Ngành Tư pháp Thành phố cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, sáng kiến; bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung công tác gắn với chủ đề năm của Thành phố là “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của Thành phố.

Ngành cũng đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và chất lượng trong công tác tham mưu UBND Thành phố trên các lĩnh vực tư pháp, đồng thời tạo được những điểm nhấn ở một số lĩnh vực cụ thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của Sở, ngành Tư pháp Thành phố trong năm 2025 vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc, khó khăn, cả khách quan lẫn chủ quan, cần được nhìn nhận nghiêm túc để kịp thời đề ra giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị, Sở Tư pháp TP.HCM đã đề xuất 6 nhóm giải pháp đột phá trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới, theo Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế pháp luật đặc thù cho TP.HCM.

Thứ hai, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng thể chế. TP.HCM bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trước khi ban hành đều được thông qua ý kiến của cấp ủy Đảng có thẩm quyền. Thành phố tập trung khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính, không để phát sinh “giấy phép con”, đồng thời yêu cầu đến tháng 6-2026 hoàn thành rà soát, xử lý 100% văn bản chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thứ ba, đột phá trong thi hành pháp luật. Thành phố đề xuất thiết lập cơ chế giám sát định kỳ việc thi hành từng văn bản; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện pháp luật; thành lập Tổ công tác phản ứng chính sách nhanh với sự tham gia của các sở, ngành, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Song song đó, TP.HCM chủ động kết nối, tích hợp dữ liệu với Cổng pháp luật quốc gia để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư, tập trung xây dựng văn hóa pháp lý và ý thức thượng tôn pháp luật thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo niềm tin xã hội và thúc đẩy tuân thủ pháp luật tự giác.

Thứ năm, tăng tốc chuyển đổi số và ứng dụng AI trong soạn thảo, kiểm tra, thẩm định và giám sát thi hành pháp luật; phát hiện sớm xung đột, chồng chéo và bất cập chính sách.

Thứ sáu, xây dựng nguồn nhân lực pháp luật chuyên nghiệp, có năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, Nghị quyết 66 mở ra không gian mới về thể chế và quản trị, tạo thời cơ để đưa thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị hiện đại.

Trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Đóng góp quan trọng của ngành Tư pháp TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh năm 2025 là một năm hết sức đặc biệt, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn ngành Tư pháp trong bối cảnh chuẩn bị bước sang năm 2026 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.

Theo Thứ trưởng, năm 2025 cũng là năm toàn ngành Tư pháp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. Trong bối cảnh đó, ngành Tư pháp cả nước, trong đó có TP.HCM, đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được giao và được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.

Một trong những dấu ấn nổi bật được Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh là việc Bộ Tư pháp tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo về đổi mới xây dựng pháp luật đã được thành lập, do Tổng Bí thư đứng đầu, giao Bộ Tư pháp vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Thứ trưởng cho biết toàn ngành đang tập trung tham mưu xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời gian tới, hướng tới một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, dễ tiếp cận, khắc phục tình trạng chồng chéo, sửa đổi nhiều lần, gây khó khăn trong áp dụng.

Song song đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng pháp luật điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong rà soát, kiểm tra văn bản, quản lý các lĩnh vực như đấu giá, thi hành án, công chứng, bảo đảm hoạt động tư pháp trên môi trường số.

Đối với công tác tư pháp địa phương, Thứ trưởng Mai Lương Khôi lưu ý khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất phức tạp, yêu cầu cao, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ông đề nghị TP.HCM tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ tư pháp cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tăng cường nguồn lực, đầu tư cho chuyển đổi số, đồng thời phát huy vai trò thực tiễn, chủ động tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Tư pháp luôn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và đóng góp quan trọng của ngành Tư pháp TP.HCM, đồng thời tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.