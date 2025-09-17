Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM chúc mừng 35 năm Báo Pháp Luật TP.HCM 17/09/2025 12:19

​Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Báo Pháp Luật TP.HCM (17-9-1990 - 17-9-2025), Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đã có những chia sẻ về vai trò, đóng góp và kỳ vọng đối với chặng đường mới của báo Pháp Luật TP.HCM.

ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

. Phóng viên: Thưa bà, bà đánh giá thế nào về vai trò và đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM trong lĩnh vực tư pháp?

+ ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Báo chí ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và chính trị; là kênh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các chương trình, kế hoạch của Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, báo chí còn giữ vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là trong việc giám sát và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan công quyền, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật và hiện tượng tiêu cực trong xã hội; đồng thời định hướng, nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề quan trọng như giáo dục, sức khỏe, môi trường, an sinh và an ninh.

Báo Pháp Luật TP.HCM có vai trò tích cực trong việc hỗ trợ các cơ quan tư pháp trên địa bàn Thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: Tích cực chủ động và phối hợp thông tin, tuyên truyền về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, của chính quyền TP.HCM nói riêng tới các tầng lớp Nhân dân.

Báo cũng phản ánh hoạt động của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền các cấp của TP.HCM trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách và thi hành pháp luật; thông tin, phổ biến kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ pháp luật trong cán bộ, công chức và Nhân dân; động viên, cổ vũ Nhân dân Thành phố tự giác chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, báo cũng thông tin dưới góc nhìn pháp luật về các mặt của đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố; biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm pháp luật,...

Trong 35 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đồng hành với sự phát triển đi lên của TP.HCM và đất nước, đã không ngừng phát triển thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, khẳng định uy tín, niềm tin trong lòng bạn đọc, người dân và lãnh đạo các ngành, các cấp. Báo cũng là nhịp cầu quan trọng để lãnh đạo Thành phố nắm bắt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; tích cực tham gia trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở các diễn đàn hiến kế, đề xuất các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

Với tôn chỉ, mục đích của mình, báo đã phát huy tốt thế mạnh về pháp lý, thể hiện rõ vai trò trong phản biện, góp ý xây dựng thể chế cho TP.HCM cũng như chính sách, pháp luật nói chung; đồng hành với các bộ, ngành, chính quyền Thành phố để cùng tháo gỡ những "điểm nghẽn", khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, kiều bào, người dân, nhất là những người yếu thế...

. Theo bà, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có những đóng góp gì cho tiến trình cải cách tư pháp và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền? Báo đã hỗ trợ Sở Tư pháp TP.HCM trong công tác xây dựng, phổ biến chính sách, cơ chế pháp lý ra sao?

+ Báo Pháp Luật TP.HCM được đánh giá là một trong những tờ báo chuyên sâu về pháp luật hàng đầu tại Việt Nam; đã có những đóng góp tích cực cho tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền và đấu tranh chống oan, sai thông qua một số hoạt động sau:

- Tuyên truyền và phổ biến pháp luật: Báo đưa các chính sách và quy định pháp luật đến gần hơn với người dân một cách sinh động và dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong xã hội và tạo sự đồng thuận khi thực thi các chính sách.

- Phản biện và góp ý xây dựng chính sách: Báo thường xuyên mở các diễn đàn, thu thập ý kiến chuyên gia và bạn đọc để phản biện, hiến kế cho các chính sách, dự thảo luật. Điều này giúp các cơ quan nhà nước hoàn thiện hơn các quy định pháp luật.

​- Đấu tranh chống tiêu cực và bảo vệ quyền con người: Báo có các loạt bài điều tra, phản ánh các vụ việc tiêu cực, những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính và pháp lý, góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, bao gồm cả việc đấu tranh chống oan sai trong tố tụng.

Trong thời gian qua, Báo Pháp Luật TP.HCM đã hỗ trợ Sở Tư pháp TP.HCM trong việc xây dựng, phổ biến các chính sách, cơ chế pháp lý, đặc biệt trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Cụ thể:

Báo Pháp Luật TP.HCM đã mở rất nhiều chuyên mục, bản tin, bài viết để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đa dạng người dân. Văn bản pháp luật có thể hơi "khô khan" nhưng với nhiều cách tiếp cận sinh động, hấp dẫn, thu hút người xem, Báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần "mềm hóa" các văn bản, quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tuyên truyền nhiều tin, bài về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục với nhiều hình thức, từ tuyên truyền các hoạt động ở cấp cơ sở đến cấp thành phố, các hội thi tìm hiểu pháp luật trên Internet, phiên tòa giả định, sân khấu hóa.

Báo Pháp Luật TP.HCM cũng kịp thời đưa tin về các buổi tuyên truyền pháp luật, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về kiến thức pháp luật, hội thảo, các buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí do Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức; qua đó giúp người dân có thêm các kiến thức pháp luật để vận dụng vào cuộc sống cũng như tuyên truyền cho người thân, người dân nơi cư trú cùng nắm bắt các quy định pháp luật, tránh vướng vào các tranh chấp, khiếu kiện do thiếu hiểu biết pháp luật.

Tôi cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp và báo chí trong việc xây dựng và duy trì các chương trình, chuyên mục pháp luật. Như vậy, có thể nói, trên mặt trận tư tưởng - văn hóa nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng, báo chí đóng vai trò là cầu nối quan trọng đưa pháp luật vào cuộc sống.

Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế, lan tỏa niềm tin và đồng hành cùng người dân.

. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của Báo Pháp Luật TP.HCM trong việc thông tin về vụ án lớn, vụ án có dấu hiệu oan, sai, vụ án về tham nhũng...?

+ Đối với các vụ án lớn, vụ án có dấu hiệu oan, sai, vụ án về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực... dễ gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, thậm chí là tình trạng “xét xử trên mạng xã hội” trước khi có phán quyết của Tòa án, báo chí chính thống nói chung - báo Pháp Luật TP.HCM nói riêng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hướng dư luận một cách khách quan cùng hướng tới mục tiêu chung là thượng tôn pháp luật và bảo vệ công lý.

Bằng cách cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đúng định hướng, báo chí giúp công chúng hiểu đúng bản chất vụ việc, tránh những thông tin sai lệch, thiếu căn cứ, từ đó góp phần bảo vệ tính độc lập của hoạt động tư pháp. Điều này góp phần tạo sự minh bạch, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào hoạt động tư pháp trong thời gian qua.

Thông qua việc thông tin về các vụ án, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, báo Pháp Luật TP.HCM đã giúp người dân hiểu rõ hơn về tính nghiêm minh của pháp luật, về hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm. Điều này có tác dụng mạnh mẽ, to lớn trong việc giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần tích cực, hiệu quả vào việc răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

Thực tiễn cho thấy nhiều hành vi, sai phạm và vụ án lớn đã được phanh phui ban đầu từ chính các bài báo điều tra. Điều này cho thấy báo chí không chỉ là người đưa tin mà còn là một "nguồn thông tin đầu vào" quan trọng để các cơ quan chức năng chủ động tiếp nhận, xác minh và xử lý một cách nghiêm minh, hiệu quả, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

. Đối với những tuyến bài điều tra, phản biện chất lượng, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã thể hiện sự dấn thân trong việc phản ánh chân thực, khách quan sự việc. Theo bà, những thách thức đặt ra khi Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện các tuyến bài này là gì?

+ Để có được những tuyến bài điều tra, phản biện chất lượng, phản ánh chân thực, khách quan sự việc, tạo ra hiệu ứng xã hội, đòi hỏi người làm báo phải có đam mê, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm đối với xã hội để tạo ra những tác phẩm thành công, tạo uy tín cho nhà báo, được công chúng coi trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc.

Việc nhà báo, phóng viên “nhập vai” - đóng vai là người trong cuộc, trực tiếp tiếp cận và ghi nhận thông tin rất phức tạp, khó khăn và đầy nguy hiểm, tốn thời gian, công sức, cạm bẫy và cả kinh phí; Chuyên môn trong lĩnh vực luật pháp liên quan đến tuyến bài điều tra; Dấu “mật” trong các văn bản điều tra; Sự phối hợp cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan; Sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội. Đó là những thách thức đặt ra khi Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện các tuyến bài điều tra, phản biện trong thực tiễn.