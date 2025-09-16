Báo Pháp Luật TP.HCM ra số báo đặc biệt - 35 năm 'Phụng sự phát triển – Kết nối niềm tin' 16/09/2025 14:08

(PLO)- "Mỗi tác phẩm báo chí của chúng tôi không chỉ dừng ở việc thông tin mà còn mang sứ mệnh phản biện, gỡ vướng, đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp, mang lại niềm tin công lý cho tất cả mọi người" - ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (17-9-1990 - 17-9-2025), báo Pháp Luật TP.HCM sẽ ra mắt bạn đọc ấn phẩm đặc biệt với chủ để "Phụng sự phát triển- Kết nối niềm tin".

Ấn phẩm đặc biệt này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều thông tin và trải nghiệm thú vị - hàm chứa những thông điệp sâu sắc về phát triển về triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; những thành tựu nổi bật của TP.HCM trong xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Cùng đó là những lát cắt mang tính điểm nhấn trong hành trình 35 năm "chia ngọt sẻ bùi" cùng bạn đọc của Pháp Luật TP.HCM.

Các chuyên đề trong số báo lần này được chọn lọc kỹ lưỡng, với những thông điệp được gửi gắm từ lãnh đạo Trung ương đến TP.HCM, cùng với sự xuất hiện của nhiều chuyên gia pháp lý, kinh tế uy tín.

Đáng chú ý là bài phỏng vấn Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về "Kỳ vọng Việt Nam trở thành Trung tâm đổi mới của khu vực", bài phỏng vấn Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về đường lối ngoại giao của Việt Nam trước yêu cầu mới - "Việt Nam đặt mình vào chính dòng chảy của thời đại". Ngoài ra số báo còn có bài phân tích sâu sắc của Viện sĩ - PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; bài viết "Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam: Đột phá để tạo sân chơi mới" của PGS-TS Phạm Thị Thanh Xuân với những phân tích có hàm lượng giá trị rất cao.

Cùng với đó là những ghi nhận về thành tựu nổi bật của TP.HCM trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý là bài phỏng vấn Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy - "Cơ hội vàng để tái cấu trúc nền hành chính", đã làm rõ những nỗ lực của TP.HCM trong suốt thời gian dài nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, quyết tâm từng bước chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, từ nền quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản lý hành chính trên nền tảng số, giúp TP vận hành tốt nhất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tinh thần đoàn kết, gắn bó luôn là yếu tố được Báo Pháp Luật TP.HCM chú trọng xây dựng trong toàn đội ngũ. Trong ảnh: Các thành viên Pháp Luật TP.HCM xếp chữ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập.

Bài ghi nhận về những nỗ lực của Công an TP.HCM trong việc "hồi sinh" cho hàng ngàn người dân có hoàn cảnh đặc biệt sẽ đưa đến cho bạn đọc những câu chuyện xúc động về trách nhiệm và tình người. Bên cạnh đó là bài viết về những thành tựu vượt trội của ngành y tế Thành phố... Tất cả sẽ được kể lại qua góc nhìn khách quan đến từ cả người dân, doanh nghiệp và kiều bào.

Đặc biệt, với cụm chuyên đề “Pháp Luật TP.HCM đồng hành cùng sự phát triển” là nơi chúng tôi nói về mình – hành trình 35 năm gắn bó với tiến trình cải cách tư pháp nước nhà; những trăn trở cùng người dân và doanh nghiệp; những chia ngọt sẻ bùi cùng bạn đọc trong góp phần giải oan cho những phận người, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn về điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp...

Báo Pháp Luật TP.HCM - trợ thủ pháp lý đắc lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Cùng đó là những câu chuyện rất đời từ các luật sư, những chuyên gia, những "bạn đọc đặc biệt", luôn xem Pháp Luật TP.HCM như một địa chỉ tin cậy để đồng hành.

Bạn đọc cũng sẽ có dịp nhìn lại những cây bút quen thuộc, sắc sảo của báo - những người đã tận tâm cống hiến ngòi bút của mình để phụng sự phát triển, xây dựng niềm tin công lý, gieo mầm sự nhân ái, yêu thương cho xã hội... đúng như tinh thần mà chúng tôi luôn giữ gìn và tiếp nối.

Phóng viên Phương Nam và Lê Thoa đạt Giải "Cây bút xuất sắc" năm 2025 của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng trong số báo đặc biệt này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những "dòng chảy văn hóa", những đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế, qua các bài viết: 80 năm kiến tạo và gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Người lan tỏa tình yêu tiếng nói, văn hóa Việt ra thế giới; bài về tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba qua góc nhìn của một cựu Đại sứ Cuba tại Việt Nam...

Chúng tôi trân trọng giới thiệu số báo đặc biệt kỷ niệm 35 năm thành lập này đến quý bạn đọc và mong rằng mỗi trang viết là một niềm cảm hứng, mỗi câu chuyện là một nhịp cầu, mỗi lời chia sẻ là một tiếng nói với khát vọng phát triển, để cùng hướng đến một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của giàu mạnh, hùng cường.

Với vai trò là một diễn đàn pháp lý tin cậy của người dân, một "trợ thủ pháp lý đắc lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp", suốt 35 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ thực hiện vai trò tuyên truyền pháp luật đơn thuần mà còn thể hiện tiếng nói phản biện một cách hữu hiệu góp phần cụ thể vào quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Báo cũng đã có hàng ngàn bài viết góp phần xây dựng niềm tin công lý cho xã hội. Báo cũng thể hiện vai trò cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp, góp phần thúc đẩy những chuyển động tích cực để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

"Mỗi tác phẩm báo chí của chúng tôi không chỉ dừng ở việc thông tin mà còn mang sứ mệnh phản biện, gỡ vướng, đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp, mang lại niềm tin công lý cho tất cả mọi người" - bài viết "Xây dựng niềm tin công lý" của Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM - ông Mai Ngọc Phước, trong số báo đặc biệt này, đã khẳng định như thế.