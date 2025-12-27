Nhiệm kỳ 2021-2025: Đã cơ bản hoàn thành quy hoạch hệ thống báo chí 27/12/2025 07:40

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong nhiệm kỳ 2021-2025, việc sắp xếp hệ thống báo chí cơ bản hoàn thành theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, năm 2019, cả nước có 195 cơ quan báo thì đến nay còn 137 cơ quan, giảm 58 cơ quan. 38 cơ quan báo chuyển đổi thành tạp chí và 48 tạp chí chấm dứt hoạt động. Từ ngày 1-1-2021 đến nay, cơ quan quản lý cấp 535 giấy phép hoạt động báo chí, gồm cấp mới, cấp lại và cấp phép thêm loại hình điện tử. Đồng thời, 160 giấy phép hoạt động báo chí và 1 giấy phép mở chuyên trang bị thu hồi.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ trong các lĩnh vực báo in, báo điện tử và phát thanh, truyền hình. Giai đoạn 2021-2024, có 24 trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm kỷ luật, sử dụng bằng cấp không hợp pháp hoặc bị khởi tố. Cơ quan chức năng cũng ban hành 50 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 3,27 tỉ đồng.

Đến tháng 7-2025, cả nước còn 740 cơ quan báo chí, giảm 110 cơ quan so với năm 2019. Số lượng báo giảm gần 50%, từ 195 xuống còn 98. Tạp chí giảm còn 642, trong đó tạp chí khoa học chiếm tỷ trọng 49,3%. Nhiều địa phương hình thành mô hình Báo-Phát thanh-Truyền hình giúp tinh gọn bộ máy. Các cơ quan chủ lực như VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên nền tảng số.

Kết quả này cho thấy Quy hoạch Báo chí đã đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu và chất lượng. Riêng năm 2025, chất lượng thông tin được nâng cao, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Báo chí tích cực đấu tranh chống tin giả, thông tin xấu độc và tăng cường thông tin đối ngoại.

Mặc dù lĩnh vực này mới được chuyển giao về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ tháng 3-2025, công tác quản lý vẫn giữ nhịp và tạo nhiều dấu ấn. Bộ đã tham mưu sửa đổi Luật Báo chí và được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Ngày 10-12-2025, Luật Báo chí (sửa đổi) chính thức được thông qua, đánh dấu bước hoàn thiện pháp lý quan trọng. Cùng với luật, 2 nghị định và 3 thông tư được xây dựng để bảo đảm hiệu quả thi hành. Ngành báo chí cũng hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số và vận hành Cơ sở dữ liệu báo chí quốc gia.