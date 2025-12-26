TP.HCM: Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 1,8 tỉ đồng 26/12/2025 17:26

(PLO)- Mức thưởng tết Nguyên đán 2026 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với hơn 1,8 tỉ đồng.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa công bố báo cáo kết quả khảo sát tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 25-12-2025, có 3.802 doanh nghiệp với hơn 694.300 lao động gửi báo cáo về tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết năm 2026.

Kết quả khảo sát cho thấy mức thưởng cao nhất tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện tử - công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm và kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Đối với Tết Dương lịch năm 2026, tiền thưởng bình quân đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với mức bình quân 1,75 triệu đồng/người của năm 2025. Riêng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tiền thưởng bình quân ước đạt 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (11,26 triệu đồng/người).

Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2026, có 719 doanh nghiệp (chiếm 18,91%) cho biết gặp khó khăn trong việc chi thưởng cho người lao động.

Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều thách thức, đơn hàng sụt giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, khó thu hồi công nợ và chịu áp lực trả lãi vay, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm.

Mức thưởng tết Nguyên đán 2026 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với hơn 1,8 tỉ đồng. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, về tiền lương năm 2025, doanh nghiệp báo cáo mức lương cao nhất chi trả cho một lao động là 972,39 triệu đồng/tháng, mức lương bình quân 12,39 triệu đồng/tháng và thấp nhất 6,23 triệu đồng/tháng. So với năm trước, mức lương cao nhất giảm, trong khi mức bình quân tăng nhẹ.

Ngoài ra, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các doanh nghiệp dự kiến cho người lao động nghỉ trung bình từ 8 đến 9 ngày. Nhiều doanh nghiệp còn kết hợp bố trí giải quyết phép năm nhằm tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian về quê sum họp gia đình.