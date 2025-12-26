Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu ra môi trường 26/12/2025 17:48

Ngày 26-12, chính quyền xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với kho xăng dầu xảy ra sự cố tràn dầu và đơn vị thi công thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC tập trung lực lượng, phương tiện thu gom, xử lý lượng dầu Diesel tràn trên mặt nước, hạn chế thấp nhất nguy cơ lan rộng ra môi trường xung quanh.

Khoanh vùng khu vực có dầu để thu gom.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trong ngày 26-12, các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục sự cố như sử dụng phao quây gom dầu, giấy thấm chuyên dụng để thu hồi tối đa lượng dầu nổi, đồng thời kiểm soát chặt khu vực bị ảnh hưởng.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền xã Vạn Tường khẩn trương phối hợp làm rõ nguyên nhân, tổ chức xử lý dứt điểm sự cố trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn môi trường và đời sống người dân.

Dầu thu gom lại được chứa trong các phễu lớn.

Cùng ngày, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi) cũng tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực xảy ra sự cố, ghi nhận tình hình dầu tràn và công tác khắc phục của các đơn vị liên quan.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp xử lý môi trường, đồng thời tạo điều kiện để người dân sớm xuống giống, ổn định sản xuất. Trên cơ sở đánh giá thực tế mức độ ảnh hưởng, các đơn vị liên quan sẽ xem xét phương án hỗ trợ giống cho người dân bị tác động. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là khắc phục sự cố môi trường và bảo đảm sinh kế cho người dân; việc xác định trách nhiệm cụ thể sẽ tiếp tục được làm rõ theo quy định.

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương dùng các biện pháp để thu hồi số dầu ngoài môi trường.

Trước đó, PLO đã phản ánh về sự cố dầu Diesel tràn ra khu vực đồng ruộng tại xã Vạn Tường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị nơi xảy ra sự cố tràn dầu và Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã triển khai các biện pháp ngăn chặn, thu gom dầu tràn, với thời gian dự kiến khắc phục trong vòng 5 ngày kể từ ngày 24-12.