Hồ chứa nước 500 tỉ bị sự cố: Phương án giải cứu từ chuyên gia Nhật Bản 26/12/2025 12:53

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (BQLDA) tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tình hình thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm tháng 12-2025 trong đó nhấn mạnh công tác khắc phục dự án hồ chứa nước Đông Thanh sau khi phải tạm dừng từ sự cố sạt trượt đất hồi tháng 7-2023 đến nay.

Một góc công trình hồ chứa nước Đông Thanh. Ảnh VT.

Sự cố sạt trượt trên diện rộng

Dự án hồ Đông Thanh có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, gồm 26 gói thầu xây lắp. Đến giữa năm 2023, đã có 17 gói thầu hoàn thành, nhiều hạng mục đạt 80%-90% khối lượng. Tổng giá trị giải ngân đạt hơn 342 tỉ đồng.

Trong đó, cụm công trình đầu mối (gói thầu số 13) đã tổ chức thi công, giá trị khối lượng đạt 82,5% giá trị hợp đồng (giá trị gói thầu theo hợp đồng là 145 tỷ đồng; giá trị thực hiện 119 tỷ đồng). Tuy nhiên, rạng sáng ngày 1-7-2023 tại khu vực sườn đồi vai phải, nằm ngoài và giáp với khu vực thi công xây dựng gói thầu số 13 xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng từ 20 cm đến 30 cm ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của 3 hộ gia đình. Các vết nứt phát triển nứt rộng theo từng ngày và xảy ra tình trạng sạt trượt, sụt lún đất khoảng 12,7ha, phần lớn là đang trồng cà phê, dâu tằm.

Căn biệt thự hơn 3 tỉ đồng hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh VT

Có 6 ngôi nhà cấp 4, trong đó 3 nhà đã hư hỏng hoàn toàn; 2 nhà có dấu hiệu nứt nẻ và 1 nhà nứt nẻ công trình phụ . Ngay sau khi xảy ra sự cố sạt trượt, sụt lún đất, chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương di dời và bố trí cho 3 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng hoàn toàn đến nơi ở mới đảm bảo an toàn.

Chủ căn biệt thự mới xây vài tháng phải dời đi đi nơi sáng sinh sống để để đảm bảo an toàn. Ảnh VT.

Sự cố sạt trượt, sụt lún đất từ tháng 7-2023 đến nay làm hư hỏng hoàn toàn một phần hạng mục tràn xả lũ, bung bật tấm bê tông lát mái kênh hạ lưu tràn xả lũ; sân nhà van cống lấy nước và đoạn kênh bê tông sau nhà van cống lấy nước bị bong bật, xô nghiêng…

Lấy ý kiến chuyên gia Nhật Bản

Từ khi xảy ra sự cố, dự án Hồ Đông Thanh phải tạm dừng thi công để xác định nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng để xem xét việc tiếp tục triển khai dự án có khả thi hay không. Sự cố sạt trượt xảy ra trên diện tích rộng, cơ chế phức tạp, vì vậy việc khảo sát, đánh giá nguyên nhân cũng như đưa ra các giải pháp không thể thực hiện một cách nhanh chóng mà cần thời gian để các đoàn chuyên gia theo dõi, đánh giá.

Đến nay, đơn vị tư vấn mới có đủ tài liệu khảo sát quan trắc để đánh giá một cách đầy đủ chính xác và khoa học đối với nguyên nhân sự cố là do thiên tai gây nên.

“Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện phương án khắc phục đảm bảo an toàn công trình Hồ Đông Thanh. Do gói thầu số 13 đã được mua bảo hiểm và nguyên nhân sự cố đã được chứng minh là do thiên tai, nên chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định để đơn vị bảo hiểm thực hiện chi trả bồi thường thiệt hại hư hỏng của các hạng mục thuộc gói thầu số 13. Do đó, khi thực hiện phương án khắc phục hư hỏng của các hạng mục thuộc gói thầu này sẽ không làm tăng chi phí đầu tư của toàn dự án mà vẫn bảo đảm an toàn kỹ thuật”, báo cáo nêu.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT thời điểm khảo sát dự án. Ảnh VT.

Đặc biệt, để tìm ra giải pháp tối ưu nhất, BQLDA đã huy động trí tuệ của các chuyên gia quốc tế từ Công ty Kawasaki (Nhật Bản). Những ý kiến góp ý chuyên sâu đã giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong tương lai.

Các đơn vị tư vấn cũng đã giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của đơn vị bảo hiểm. Chủ đầu tư đã đề nghị đơn vị bảo hiểm thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm trong thời gian thi công đối với gói thầu số 13 thuộc dự án hồ chứa nước Đông Thanh, dự kiến hoàn thành ngày 30-12-2025.

BQLDA đề xuất UBND tỉnh xem xét thống nhất tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án và lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án hồ Đông Thanh.