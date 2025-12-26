Rút ruột công ty 2,4 tỉ đồng, cựu chủ tịch người Hàn Quốc lãnh 15 năm tù 26/12/2025 14:52

Ngày 26-12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo An Jae Hyung (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH J.M Vina) 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH J.M Vina là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có trụ sở tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Trong giai đoạn từ tháng 9-2016 đến tháng 9-2019, An Jae Hyung giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo điều lệ.

An Jae Hyung tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ngày 6-6-2019, An Jae Hyung đã chỉ đạo kế toán rút gần 2,4 tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng của công ty. Sau khi rút tiền, bị cáo chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân, không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc An Jae Hyung rút và sử dụng số tiền nêu trên không có nghị quyết hay quyết định hợp pháp của công ty, không được hạch toán kế toán và cũng không có bất kỳ chứng từ nào chứng minh đây là chi phí phục vụ hoạt động doanh nghiệp. Hành vi này bị xác định là trái quy định pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của công ty.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không chỉ gây thiệt hại về tài sản công ty mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và làm suy giảm niềm tin trong quan hệ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo được ghi nhận có thái độ thành khẩn khai báo...