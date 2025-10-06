1 cựu giám đốc công ty bảo hiểm ở Gia Lai bị bắt vì tham ô 06/10/2025 14:51

(PLO)- Một cựu Giám đốc đại lý Pleiku 2 của một công ty bảo hiểm bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Xuân Ngọc, cựu Giám đốc đại lý Pleiku 2 của một công ty bảo hiểm để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Xuân Ngọc, cựu Giám đốc đại lý Pleiku 2 của một công ty bảo hiểm bị bắt về tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VN.

Thông tin ban đầu, ông Ngọc là cựu Giám đốc đại lý Pleiku 2 của công ty bảo hiểm có địa chỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai (đã nghỉ việc từ năm 2023).

Trong khoảng thời gian giữ chức vụ, ông Ngọc đã có hành vi tham ô hàng chục triệu đồng mà khách hàng nộp phí bảo hiểm, nhưng ông không nộp vào tài khoản của công ty mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Ông Ngọc còn bị tố cáo về hành vi lạm dụng chức vụ để tạo lòng tin, huy động tiền của nhiều người nhằm đầu tư làm ăn nhưng sau đó đã chiếm đoạt.