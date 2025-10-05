Khởi tố giám đốc và 5 người chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải ở Hải Phòng 05/10/2025 10:55

(PLO)- Công an đã phát hiện 2.000 tấn chất thải rắn đã bị chôn lấp trái phép ở Hải Phòng.

Sáng 5-10, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) vừa triệt phá vụ án gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong (TP Hải Phòng).

2.000 tấn chất thải rắn chôn dưới đất.

Theo Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, C05 phát hiện Công ty TNHH Tân Thuận Phong (địa chỉ Lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) có hành vi chôn, lấp, đổ thải trái phép ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 9-9, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm người đang vận chuyển, đổ bùn thải xuống khu đất của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 (thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng).



Qua đấu tranh, những người này thừa nhận đã chôn lấp, đổ thải hàng nghìn tấn bùn và cát cháy trong thời gian dài.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố Bùi Đình Chung (áo đen), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 về tội gây ô nhiễm môi trường.

Điều tra ban đầu xác định, Công ty Tân Thuận Phong là đơn vị có giấy phép xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và nguy hại do Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT) cấp đã không thực hiện xử lý theo quy định, mà trực tiếp vận chuyển đi chôn, lấp, đổ thải ra môi trường.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường đã bị chôn lấp trái phép. Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, C05 làm rõ Công ty Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách hơn 430 tỉ đồng doanh thu, gây thất thu ngân sách Nhà nước trên 34 tỉ đồng.

Hiện trường cơ quan công an phát hiện chất thải rắn thông thường đã bị chôn lấp trái phép.

Ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam năm bị can, gồm: Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong; Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong; Bùi Đình Chung, nguyên Giám đốc Công ty Đông Dương 3; Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng kế toán; Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong.

Các bị can bị điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam các bị can. C05, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của những tổ chức, cá nhân liên quan và thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.