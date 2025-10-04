Phòng chống bão số 11, Hải Phòng yêu cầu các trường tự quyết việc cho học sinh nghỉ học 04/10/2025 22:14

(PLO)- Phòng chống bão số 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục tự quyết định việc cho học sinh nghỉ học, thông báo trước 21 giờ ngày 5-10.

Ngày 4-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có công văn về việc tăng cường chủ động phòng, chống cơn bão số 11.

Theo đó, Sở này đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn, cùng với thủ trưởng các đơn vị giáo dục theo dõi, cập nhập các bản tin dự báo về bão số 11 để chủ động triển khai ứng phó.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường chủ động trong việc cho học sinh nghỉ học trước cơn bão số 11. Ảnh: NS

"Tập trung ở mức độ cao nhất, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bão, không để bị động"- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu.

Căn cứ tình hình diễn biến của bão, các cảnh báo điều kiện thời tiết nguy hiểm và tình hình thực tiễn của các cơ sở giáo dục và địa phương, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh lịch và hình thức dạy học phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

“Kịp thời thông báo tới phụ huynh, cán bộ giáo viên và học sinh trước 21 giờ ngày 5-10-2025 để chủ động trong việc đưa đón, quản lý, chăm sóc học sinh, không để phát sinh rủi ro” – công văn nêu rõ.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục triển khai phương án trực bão, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng và bảo đảm điều kiện triển khai công tác ứng trực.

Các đơn vị giáo dục cũng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, chuẩn bị và bố trí cơ sở vật chất tại trường học làm nơi tránh trú bão tạm thời cho người dân khi có yêu cầu.