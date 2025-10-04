Dự báo bão số 11 Matmo có xu hướng lệch Bắc 04/10/2025 13:11

(PLO)- Theo kết quả phân tích số liệu trong 12 giờ qua, bão số 11 Matmo sau khi đi qua đảo Lôi Châu và di chuyển vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ có xu hướng lệch Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 12 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo đang ở khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 115.5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc.

Cường độ bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 vẫn tiếp tục có khả năng mạnh thêm và di chuyển nhanh. Bão có thể đạt cường độ cấp 13, giật cấp 16 khi ở trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 16,50N và từ kinh tuyến 109,50E đến 118,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 11 Matmo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết theo kết quả phân tích số liệu trong 12 giờ qua, bão số 11 Matmo sau khi đi qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ có xu hướng lệch Bắc.

Với xu thế này, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão trên đất liền nước ta có khả năng giảm. Gió mạnh nhất trên đất liền ven biển Quảng Ninh được dự báo ở mức cấp 8–9, giật cấp 11. Lượng mưa tại khu vực Thanh Hóa, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội dự kiến ở mức 50–150mm.

“Trường hợp bão tiếp tục lệch Bắc hơn, mức độ ảnh hưởng về gió và mưa tại khu vực đồng bằng và Hà Nội sẽ giảm thêm”, cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Dự báo mưa lớn tiếp tục tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, đặc biệt các lưu vực sông Lô, Thao, Chảy với lượng mưa phổ biến 150–250mm, cục bộ trên 400mm. Khu vực Sơn La, Điện Biên có mưa 70–200mm, cục bộ trên 250mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Từ đêm 5-10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà, gây thiệt hại về nhà cửa và cản trở di chuyển). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và sẽ cập nhật kịp thời trong các bản tin tiếp theo.