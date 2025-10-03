Cục Khí tượng thủy văn đề xuất xoá tên bão Bualoi vì gây thiệt hại nặng nề tại Việt Nam 03/10/2025 17:01

(PLO)- Cục Khí tượng thủy văn sẽ đề xuất loại bỏ tên bão Bualoi khỏi danh sách tên bão quốc tế vì cơn bão gây thiệt hại nặng nề cho người dân Việt Nam.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ đề xuất với Hội đồng Ủy ban bão quốc tế (Tổ chức Khí tượng thế giới) loại bỏ tên bão Bualoi khỏi danh sách tên bão quốc tế vì những thiệt hại nặng nề mà cơn bão này gây ra tại Việt Nam.

Bão Bualoi là cơn bão số 10 trên Biển Đông năm 2025. Từ ngày 27-9, bão di chuyển dọc bờ biển từ Đà Nẵng, gây mưa to, dông lốc tại Huế. Bão đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh vào đêm 28, rạng sáng ngày 29-9.

Hàng ngàn ngôi nhà ở xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hoá vẫn ngập sâu trong nước lũ từ ảnh hưởng của bão Bualoi. Ảnh: Đặng Trung

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Tính đến sáng nay, 3-10, bão Bualoi và hoàn lưu sau bão, mưa lũ, dông lốc, sạt lở đã làm 65 người chết, mất tích; 164 người bị thương.

Bão Bualoi cũng làm thiệt hại về kinh tế ước khoảng gần 16.000 tỉ đồng. Hiện các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Trước đó, vào tháng 2-2025, tên bão Yagi (tên do Nhật Bản đặt) cũng bị Hội đồng Ủy ban Bão loại bỏ khỏi danh sách đặt tên vì đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh phía Bắc của Việt Nam trong năm 2024 và một số quốc gia khác.