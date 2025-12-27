Thủ tướng: 'Quan trọng nhất là làm gì cũng phải có cảm xúc' 27/12/2025 21:18

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cảm xúc không nhìn thấy, không cân đong đo đếm được, nhưng cảm xúc với công việc giúp tạo ra sức mạnh nội sinh, phát triển trí tuệ, giúp chúng ta vượt qua giới hạn bản thân.

Chiều 27-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu của bộ, 34 điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh, thành phố.

Làm gì cũng phải có cảm xúc

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, trong bối cảnh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 có nhiều khó khăn, thách thức.

"Với sự quan tâm rất rõ nét của Đảng, Nhà nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có sự trưởng thành, lớn mạnh toàn diện, mọi mặt và rất đáng tự hào"- Thủ tướng nói và điểm lại 9 điểm sáng nổi bật của Bộ và ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

﻿Ảnh: TRẦN HUẤN

"Văn hóa chiều sâu, lan tỏa; thể thao trọng tâm, trọng điểm; du lịch tăng tốc, bứt phá; truyền thông niềm tin củng cố; nội bộ thương yêu, giúp đỡ; thành tựu nâng tầm, nâng hạng"- người đứng đầu Chính phủ khái quát.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng cơ bản đồng tình với những hạn chế và những bài học kinh nghiệm của ngành mà các báo cáo đã chỉ ra. Thủ tướng nhấn mạnh thêm sự thụ hưởng của người dân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đã có nhiều bước tiến nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Về các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng cho rằng điều quan trọng nhất là làm gì cũng phải có cảm xúc; "cảm xúc thì chúng ta không nhìn thấy được, không cân đong đo đếm được, không sờ mó được, nhưng cảm xúc với công việc giúp tạo ra sức mạnh nội sinh, phát triển trí tuệ, giúp chúng ta vượt qua giới hạn bản thân".

Cùng với đó, Thủ tướng cho rằng phải luôn kiên trì, kiên định, kiên nhẫn, không bỏ cuộc bởi các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật luôn rất khó khăn, thử thách.

"Văn hóa thẩm thấu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá"

Nhận định năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, Thủ tướng nêu rõ Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch là một trong những ngành phải tiên phong trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch nghiên cứu, quán triệt 3 quan điểm định hướng chủ đạo:

Một là, "tư duy đổi mới - hành động quyết liệt - về đích thực chất" trong mọi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Hai là, "văn hóa thẩm thấu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá"; kiến tạo không gian phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trong kỷ nguyên mới.

Ba là, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển- thể thao là biểu tượng của sức mạnh, ý chí và tầm vóc dân tộc-du lịch là kết nối con người với con người, kinh tế với kinh tế, văn hóa với văn hóa, kết nối hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển- truyền thông là niềm tin, là hy vọng, tạo đồng thuận, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ, giải pháp bằng 32 chữ: "Thể chế cạnh tranh; hạ tầng hiện đại; con người thông minh; kết nối toàn cầu; thành tựu tỏa sáng; bộ máy tinh gọn; nhân dân thụ hưởng; bạn bè ngưỡng mộ".

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí

Ông cũng chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể thời gian tới. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách, pháp luật, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, kiên quyết từ bỏ tư duy "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm"; quán triệt tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao"; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh, hiện đại.

Thủ tướng trao Bằng khen của Thủ tướng cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

﻿ Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Trong đó chú trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thị trường văn hóa để các nghệ sĩ phát huy tối đa tài năng, có thể sống được bằng nghề và người dân được thụ hưởng thành quả.

"Chúng ta có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, có thị trường với nhu cầu thụ hưởng của người dân, có tài năng của các nghệ sĩ để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí"- Thủ tướng khẳng định.

Ông cũng lưu ý cần tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam, đầu tư với tinh thần dài hơi, kiên trì, "nếu không bắt đầu thì không có bao giờ có điểm cuối". Đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở thể thao trọng điểm, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy hợp tác công tư, trong đó có các sân vận động tầm cỡ quốc tế.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong quý I-2026.

Môi trường văn hóa lành mạnh chuyển biến rõ nét

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho hay năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

Nhiều văn bản mới, chính sách mới, mang tính đặc thù lần đầu tiên được ban hành đã góp phần kiến thiết khung khổ pháp lý tạo cơ chế, chính sách- nguồn lực phát triển của ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (bên trái). Ảnh: NHẬT BẮC

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng. Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam.

Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định năm 2026, ngành tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.