Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng tặng các tập thể, cá nhân 27/12/2025 14:06

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cho 17 tập thể, cá nhân.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cho 17 tập thể, cá nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tập thể:

Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng), Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam), Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam), Công an TP. Hà Nội (Bộ Công an), Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), Thanh tra Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể.

Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 10 tập thể và cá nhân, trong đó các tập thể gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế), được thành lập từ năm 1900, Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hạng đặc biệt, tuyến kỹ thuật sau cùng khu vực phía Nam.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy Trong đã đạt thành tích đặc biệt xuất sắc. Cũng trong lĩnh vực y tế tại TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đạt danh hiệu "Anh hùng Lao động" năm 2024.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể và cá nhân.

Trong giai đoạn 2021-2025, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị y tế hàng đầu trong cả nước, xứng đáng là điển hình tiên tiến tiêu biểu của ngành Y tế; Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), Công ty Viettel Campuchia (Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng), Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (Hưng Yên), Công ty cổ phần Sữa TH tỉnh Nghệ An.

Các cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động gồm: Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Cường tỉnh An Giang; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.

Ông Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (Lào Cai); ông Tạ Văn Trầm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; ông Nguyễn Huy Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.