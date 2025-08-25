Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình 25/08/2025 12:09

Sáng 25-8, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm ngành thành lập ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Theo đó, Chủ tịch nước có quyết định về việc phong tặng Anh hùng Lao động với bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam vì đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng phát biểu chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tại lễ kỷ niệm, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã chia sẻ về cuộc đàm phán Hiệp định Paris giữa ta và Mỹ nhằm bàn về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm của ngành Ngoại giao.

Bà Bình cho biết Việt Nam có 2 đoàn: Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bộ trưởng Xuân Thủy và cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ dẫn đầu và đoàn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam do bà dẫn đầu. Hai đoàn đã phối hợp nhau chặt chẽ, vượt qua mọi khó khăn và hoạt động hết sức tích cực.

Sau gần năm năm, hai đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc ký kết là một thắng lợi lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, dẫn đến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

“Đó là một sự kiện sự đặc biệt quan trọng ở trong ngành ngoại giao. Ngày nay, chúng ta có hòa bình, độc lập, thống nhất, với đường lối của Đảng hội nhập quốc tế sâu rộng và mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, ngoại giao trở thành mặt trận đi đầu" - nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nói.

Bà bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống 80 năm và với những kinh nghiệm của những bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của đất nước, đồng thời xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa) sinh ngày 26-5-1927, quê ở Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Bà là cử nhân Văn khoa, tốt nghiệp Đại học Hà Nội (trước 1954 học tại Trường Lycée Sisowath - Campuchia, sau đó du học tại Pháp).

Trong giai đoạn 1969-1976, bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam; Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách toàn diện công tác đối ngoại, đối thoại quốc tế, vận động dư luận, đấu tranh ngoại giao.

Bà Bình cũng lãnh đạo trực tiếp các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại nhân dân và xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế với hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế tiến bộ.

Cuộc đàm phán bốn bên tại Paris là một cuộc đấu tranh quyết liệt trên mặt trận ngoại giao, đòi hỏi rất nhiều về bản lĩnh, vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, về trí tuệ và sáng tạo.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao. Ảnh: QĐND

Cùng với ông Lê Đức Thọ - cố vấn đặc biệt của đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, ông Xuân Thủy là một chính khách chính trị kiêm nhà thơ, nhà báo, có khả năng quy tụ được sự đồng tình của bạn bè và dư luận quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Bình đại diện cho phụ nữ miền Nam anh hùng, bất khuất, với trí thông minh, thái độ chân thành, mềm mỏng, cởi mở và thân thiện đã gây được sự chú ý, tranh thủ được thiện cảm của dư luận thế giới. Các ông, bà đã tạo thành bộ ba thương lượng có đủ khả năng đưa cuộc đàm phán Paris đến thắng lợi.

Trong cuộc đàm phán gay go kéo dài, bà Nguyễn Thị Bình cùng với Bộ trưởng Xuân Thủy nắm vững đường lối và phương châm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, vận dụng sách lược ngoại giao lớn "tuy hai mà một, tuy một mà hai", nắm vững thực tế tiền tuyến miền Nam, luôn đứng vững trên thế tiến công áp đảo đối phương về đạo lý và pháp lý, vững vàng, sắc sảo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ngoại giao và đàm phán là phối hợp và hỗ trợ chiến trường, kiềm chế địch, bảo đảm chiến trường càng đánh càng mạnh, càng được thế giới đồng tình.

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời, đại diện cho nhân dân miền Nam chiến đấu, bà Nguyễn Thị Bình rất tích cực vận động chính giới, giới trí thức, báo chí Pháp và phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam.

Bà đã đi thăm nhiều nước ở khắp các châu lục, dự nhiều cuộc mít tinh tập hợp lực lượng, biểu tình, diễu hành ở Việt Nam. Qua đó, đưa cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân miền Nam Việt Nam đến với thế giới, kéo thế giới đến với Việt Nam…

Bà từng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Bình được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam.