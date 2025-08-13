Bộ Nội vụ lý giải việc lấy ý kiến người dân để xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình 13/08/2025 15:27

(PLO)- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) cho rằng việc lấy ý kiến người dân đối với quy trình xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình cần được nhìn nhận ở góc độ tích cực…

Sáng 13-8, trao đổi với PLO, bà Đỗ Thúy Phượng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), cho biết việc lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình được thực hiện theo Nghị định 152/2025 về hướng dẫn Luật Thi đua - khen thưởng.

Cụ thể, khoản 1 Điều 44 Nghị định 152 quy định Bộ Nội vụ có trách nhiệm lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và của Bộ Nội vụ, trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 10 ngày làm việc.

Có ý kiến cho rằng với những đóng góp của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chỉ cần lập Hội đồng xét duyệt, nếu đủ tiêu chuẩn thì trao tặng. Tuy nhiên, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định pháp luật hiện hành không có quy định đặc cách hay bỏ qua các quy trình, thủ tục xét duyệt danh hiệu Anh hùng Lao động nêu trên.

Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam, ngày 2-3-1973. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN

Ở góc độ cá nhân, bà Phượng nhận định việc lấy ý kiến người dân có hai mặt. Thông thường, khi một trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, sẽ xuất hiện hai luồng phản hồi: Thứ nhất, người dân phát hiện và phản ánh những điểm chưa phù hợp; thứ hai, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ bằng thư hoặc ý kiến trực tiếp.

Trên cơ sở đó, cơ quan được giao nhiệm vụ lấy ý kiến sẽ tổng hợp và báo cáo để hội đồng có cái nhìn toàn diện, từ đó đưa ra quyết định chính xác.

"Tất nhiên, cũng có trường hợp chỉ có ý kiến một chiều là khen ngợi, cho rằng cá nhân này rất tuyệt vời và xứng đáng… Nên chúng ta cần hiểu rằng việc đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử không phải nhằm tìm kiếm những điều tiêu cực, mà là để thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao từ nhân dân đến các cấp thẩm quyền… Nói cách khác, cần nhìn nhận việc công khai này ở góc độ tích cực, chứ không phải theo chiều hướng ngược lại” - bà Phượng nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết sau 10 ngày lấy ý kiến, đơn vị sẽ mở hòm thư để tổng hợp các ý kiến góp ý. Sau đó, đơn vị tiến hành báo cáo tới hội đồng để tiến hành các bước xét duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Như PLO đã đưa tin, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến người dân việc trình xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình.

Việc lấy ý kiến nêu trên được thực hiện sau khi Văn phòng Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị Thủ tướng xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nhằm vinh danh đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969 - 1976.

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, 98 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam. Bà tham gia cách mạng từ tháng 8-1945 khi mới 18 tuổi, từng học tại Trường Lycée Sisowath - Campuchia rồi du học Pháp và tốt nghiệp cử nhân Văn khoa Đại học Hà Nội.

Cuối năm 1968, bà đến Paris dự hội nghị bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với tư cách là đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Sau khi Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập (tháng 6-1969), bà được giao trọng trách Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris.

Với nhiệm vụ trên, bà Bình đóng vai trò quyết định trong việc đưa đến Hiệp định Paris ngày 27-1-1973, kết thúc sự can thiệp quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam khi là người đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một hiệp định quốc tế với đại diện chính phủ Hoa Kỳ trong thời chiến.

Thành công của bà trong Hội nghị Paris là kết tinh của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh “kiên trì, nhân văn, bản lĩnh, trí tuệ và phù hợp với thời đại. Là tấm gương sáng về phụ nữ cách mạng trong đấu tranh quốc tế, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, trí tuệ, giàu lòng yêu nước”.