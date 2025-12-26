Tuyên dương 'Sinh viên 5 tốt, 'Học sinh 3 rèn luyện' 2025 26/12/2025 10:38

Ngày 26-12, Đoàn UBND TP.HCM tổ chức chương trình tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2025.

Đây là những danh hiệu cao quý nhằm ghi nhận thành tích, tạo động lực để học sinh, sinh viên rèn đức, luyện tài, khẳng định bản thân và lan tỏa phong trào rèn luyện.

Chia sẻ tại chương trình, anh Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM đã biểu dương, chúc mừng 27 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 51 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Anh Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Các gương được tuyên dương sẽ lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện, góp phần hình thành lớp trẻ giàu tri thức, đạo đức, lối sống đẹp và trách nhiệm với cộng đồng.

Anh Doãn Trường Quang đề nghị Đoàn UBND TP.HCM tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả các phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”; tăng cường hoạt động gắn với chuyên môn, thực tiễn, củng cố tổ chức Hội Sinh viên và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chất lượng.

Cũng tại chương trình, anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn UBND TP.HCM biết, việc tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ và hành trình phấn đấu toàn diện của học sinh, sinh viên.

Anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Anh Biện Tuấn Vũ kỳ vọng học sinh, sinh viên giữ vững lý tưởng, biến truyền thống vẻ vang thành hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng phong trào thành động lực tích cực, hình thành lớp công dân trẻ vừa có tâm, vừa có tầm.

Anh Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM trao khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2025. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Đoàn UBND TP.HCM phát động ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2025.

Đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của tuổi trẻ Đoàn UBND TP.HCM trong việc sẻ chia, mang mùa xuân và hơi ấm đến với những địa bàn, hoàn cảnh khó khăn.