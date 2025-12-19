Để thanh niên TP.HCM không đứng ngoài cuộc 'thành phố thông minh' 19/12/2025 18:48

(PLO)- Khoảng cách giữa kiến thức hàn lâm và kỹ năng thực tiễn khiến một bộ phận thanh niên gặp khó khăn trong thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Ngày 19-12, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên trong thời kỳ mới”.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tập trung phân tích thực trạng, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong bối cảnh mới.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: HẢI NHI

PGS.TS Vũ Hồng Vận, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM, cho rằng thanh niên hiện nay còn thiếu môi trường thực nghiệm quy mô lớn, gặp khó khăn trong tiếp cận và khai thác hiệu quả dữ liệu mở của đô thị.

Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính và hạ tầng phục vụ khởi nghiệp công nghệ còn hạn chế. Khoảng cách về kỹ năng số giữa các nhóm thanh niên, đặc biệt là nhóm lao động ít cơ hội tiếp cận công nghệ đã trở thành rào cản lớn. Điều này ảnh hưởng đến khả năng đóng góp của lực lượng trẻ trong tiến trình xây dựng thành phố thông minh.

PGS.TS Vũ Hồng Vận, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Từ thực trạng trên, PGS.TS Vũ Hồng Vận cho rằng cần nâng cao nhận thức về vai trò sáng tạo, xung kích của thanh niên TP.HCM. Cần đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa các gương điển hình và phát động những phong trào hành động phù hợp yêu cầu thời đại số.

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng cơ chế để thanh niên tham gia quản trị đô thị thông minh, hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Đình Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết tổ chức Đoàn luôn đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố trong bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị và khơi dậy khát vọng vươn lên.

TS Nguyễn Đình Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Để thực hiện các mục tiêu phát triển của TP.HCM, thanh niên cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, chủ động nuôi dưỡng khát vọng và phát huy trí tuệ sáng tạo.

Thanh niên cũng cần tích cực tham gia chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng xã hội thông minh, bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.