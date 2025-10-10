Luật sư Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế trong kỷ nguyên mới 10/10/2025 06:30

(PLO)- Theo Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài, trong quá trình thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp, đội ngũ Luật sư Việt Nam không chỉ tham gia phát triển kinh tế, tham gia tố tụng, hỗ trợ doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật, bảo vệ lợi ích nhà nước và người yếu thế.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới, đội ngũ Luật sư Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, toàn diện và sâu sắc trên mọi phương diện của đời sống pháp lý và xã hội.

Những đóng góp ấy không chỉ thể hiện ở số lượng vụ việc pháp lý tham gia, mà còn được khẳng định trong vai trò ngày càng rộng mở và bản lĩnh trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, môi trường pháp lý cho hoạt động của luật sư ngày càng được hoàn thiện, khẳng định vai trò không thể thiếu trong đời sống chính trị - pháp luật và đời sống xã hội của đất nước.