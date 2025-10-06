Gọt vỉa hè cho xe rẽ phải: TP.HCM có giảm được ùn tắc giao thông ở ‘điểm nóng’? 06/10/2025 06:18

(PLO)- Theo chuyên gia, để giải pháp ‘gọt vỉa hè cho xe rẽ phải’ phát huy tác dụng giảm ùn tắc giao thông ở các giao lộ, TP.HCM phải áp dụng đồng bộ với những giải pháp khác, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Để giải tỏa ùn tắc giao thông tại các giao lộ, Sở Xây dựng TP.HCM đang thí điểm gọt vỉa hè, tạo lối cho xe rẽ phải tại một số ‘điểm nóng’ về ùn tắc. Sở Xây dựng TP cho biết đây là kế hoạch lâu dài của Sở trong việc góp phần giảm ùn tắc giao thông tại nội đô. Sở Xây dựng sẽ đánh giá tác động, ảnh hưởng đến người đi bộ khi gọt vỉa hè cho xe rẽ phải, đồng thời đánh giá tính hiệu quả trước khi nhân rộng. Chủ trương này được nhiều người dân đồng tình nhưng cũng có ý kiến lo ngại về tính hiệu quả lâu dài. Thạc sĩ Lê Văn Cường, chuyên gia giao thông phân tích với PLO về vấn đề này.