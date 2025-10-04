Rủi ro tiềm ẩn từ các sàn giao dịch tài sản mã hóa không phép 04/10/2025 08:13

Với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản mã hóa cùng với dòng vốn khoảng 220 tỷ USD chảy vào thị trường, Việt Nam đang đứng thứ thứ 5 thế giới về thị trường tài sản mã hóa. Tuy vậy, ngoài các giao dịch trên sàn quốc tế, hoạt động trao đổi, mua bán tài sản mã hóa giữa cá nhân với cá nhân trên không gian mạng còn được tổ chức theo dạng những hội nhóm kín, các sàn giao dịch không phép trong nước với số lượng người tham gia rất lớn. Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hình thức hoạt động của các sàn giao dịch tài sản mã hóa kiểu này chứa không ít rủi ro tiềm ẩn cho nhà đầu tư lẫn nền kinh tế. Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngay sau đây với ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giảng viên ĐH Kinh tế TP.HCM để nghe nhận định, phân tích của ông về vấn đề này.