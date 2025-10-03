Chơi hụi online: Coi chừng mất trắng! 03/10/2025 08:51

(PLO)- Sự tiện lợi của chơi hụi online đã khiến hình thức này lan rộng, thu hút nhiều người tham gia, nhưng kèm theo đó là không ít rủi ro tiềm ẩn.

Chỉ cần gõ từ khóa “chơi hụi” trên mạng xã hội sẽ có hàng loạt hội nhóm hiện ra với những lời mời gọi hấp dẫn: góp chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, hứa hẹn sinh lời nhanh. Chính sự tiện lợi của hình thức online đã khiến việc chơi hụi lan truyền rầm rộ, thu hút nhiều người tham gia một cách dễ dàng. Thế nhưng đi kèm theo đó là những rủi ro tiềm ẩn qua việc chơi hụi online, có thể lấy đi tài sản của người chơi chỉ trong chớp mắt.

Thực tế đã có không ít vụ vỡ hụi gây xôn xao dư luận, mới đây nhất, công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đã mời hàng chục người dân là các hụi viên đến trụ sở để lập hồ sơ, xác minh thông tin về vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng. Dây hụi được tổ chức qua mạng xã hội. Vụ việc này như một hồi chuông cảnh báo về rủi ro của hình thức chơi hụi online.