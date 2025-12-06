Vì sao phải thuê tư vấn để chọn trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng? 06/12/2025 07:40

(PLO)- Việc đề xuất thuê tư vấn để chọn vị trí trung tâm hành chính – chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng có nhiều ý kiến trái chiều.

Việc sáp nhập ba tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông cũ thành tỉnh Lâm Đồng mới là một sự kiện lịch sử, mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới với tiềm năng kinh tế - xã hội khổng lồ, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất và có tính quyết định nhất lúc này chính là việc lựa chọn vị trí đặt Trung tâm mới của siêu tỉnh này.

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam.

Ngày 4-12, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã gửi văn bản xin gia hạn tham mưu và đề xuất quan trọng: cho phép thuê đơn vị tư vấn độc lập để triển khai đề xuất này.

Sau khi có văn bản này, dư luận ở Lâm Đồng rất quan tâm, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội cho rằng Sở Xây dựng với đầy đủ các chuyên viên, kiến trúc sư dễ dàng đề xuất vị trí nhưng đã sợ trách nhiệm không mạnh dạn đề xuất.

Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc đề xuất thuê tư vấn là đúng đắn để có cái nhìn khoa học, toàn diện hơn.

Văn bản trên dù gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, lại được các chuyên gia đánh giá là hành động tối cần thiết và khôn ngoan nhất để đảm bảo tương lai bền vững của vùng đất mới.

Việc sáp nhập ba tỉnh không đơn thuần là cộng gộp diện tích hay dân số, mà là hợp nhất ba nền văn hóa, ba mô hình kinh tế, và ba định hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Việc chọn thủ phủ không chỉ là chọn một địa điểm, mà là chọn trục phát triển, chọn nền kinh tế cho cả một vùng.

Một chuyên viên về quy hoạch của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xin giấu tên, nhận định: "Trong các dự án quy mô lớn như thế này, việc thuê tư vấn độc lập thậm chí là tư vấn quốc tế không phải là hành động 'sợ trách nhiệm', mà là sự thượng tôn khoa học và khách quan. Một đơn vị tư vấn bên ngoài sẽ không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ của bất kỳ địa phương nào. Họ mang đến cái nhìn đa chiều, dựa trên các mô hình dự báo và phân tích chi phí – lợi ích tiêu chuẩn toàn cầu."

Nhiều ý kiến cho rằng việc đề xuất thuê tư vấn là đúng đắn.

Theo vị chuyên viên này, Sở Xây dựng Lâm Đồng đề xuất thuê tư vấn là hoàn toàn hợp lý, thậm chí là bắt buộc. Tư vấn phải làm rõ được các yếu tố: Trung tâm và kết nối: Vị trí nào tối ưu hóa thời gian di chuyển từ các điểm xa nhất đến trung tâm hành chính.

Dư địa phát triển quỹ đất: Vị trí nào có khả năng mở rộng không gian đô thị và phát triển các khu công nghệ, dịch vụ, thương mại trong 50 năm, 100 năm tới mà không bị giới hạn bởi địa hình hay xung đột với bảo tồn (như các khu rừng nguyên sinh).

Khả năng tiêu thoát và chịu đựng thiên tai: Đặc biệt quan trọng sau những cảnh báo về lũ lụt và sạt lở gần đây…

"Sở Xây dựng xin gia hạn và thuê tư vấn là quyết định đúng đắn. Quyết định về trung tâm hành chính cần được xem xét như một dự án hạ tầng quốc gia với tầm nhìn 50-100 năm", chuyên viên này chia sẻ.